Coronavírus chega a 16 municípios do AM e casos sobem para 1275

O Amazonas tem sido assunto por todo país pelo número de pacientes com coronavírus no Estado e o avanço rápido da doença | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus- São 69 novos casos de pessoas que contraíram a nova doença, Covid-19, de acordo com a coletiva on-line desta segunda-feira (13), exatamente um mês depois do primeiro anúncio de contaminação no Estado.

O Amazonas contabiliza 1275 casos confirmados, sendo 1106 em Manaus. Estão internados 194 pacientes, sendo, 77 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Casos investigados somam 366 e 53 seguem em análise na UTI. No interior, 16 cidades já registram o novo coronavírus.

O maior número de casos está em Manacapuru (92), em seguida Itacoatiara (15), Iranduba (14), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (10), São Paulo de Olivença (7), Tabatinga (3), Anori (3), Tonantins (4), Careiro da Várzea (2), Novo Airão (2) e Presidente Figueiredo (2). Outros quatro municípios têm um caso cada: Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré e Tefé.

O relatório foi apresentado pela nova secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, que assumiu o cargo na última semana, após a saída de Rodrigo Tobias. Na coletiva, também estava, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

O Amazonas tem sido assunto por todo o país pelo número de pacientes com coronavírus no Estado e o avanço rápido da doença. A curva atingiu uma proporção maior do que se esperava, antes do dia 15 de abril. São 700 pessoas que aguardam o resultado dos testes. Segundo Rosemary, a demora é relacionada a quantidade de insumos.

Profissionais de saúde infectados

Com base no relatório da FVS, o número de servidores da saúde infectados subiu para 57. Entre eles,há médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e bioquímicos.

“Dez seguem internados e dois deles estão na UTI. Temos seis óbitos notificados, três confirmados que a morte foi causada pelo coronavírus. Entre os mortos temos um médico, uma técnica e um enfermeiro. Os outros três, seguem em investigação. A boa notícia é que 31 deles, já estão fora do período de transmissão”, relatou Rosemary.

Intervenção

De acordo com a secretaria de saúde, foi descartada a informação de que o Estado terá uma intervenção do Governo Federal. Simone alertou sobre as fake news que estão crescendo nas redes sociais e sendo compartilhadas.

“Atenção com as fakenews. Hoje o nosso único inimigo é o novo vírus. Não se deixem levar por esse tipo de notícia. Não há intervenção do Governo Federal no Estado. Estamos agindo de acordo com as medidas que devem ser tomadas pelo Governo Estadual”, disse.

As autoridades da saúde seguem no apelo para que as pessoas fiquem em casa com objetivo de barrar o crescimento de infectados no Amazonas.