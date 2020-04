Morador denuncia situação precária de ruas do bairro Santa Etelvina

Morador do bairro Santa Etelvina denuncia dificuldade para trafegar nas ruas tanto de carro, quanto à pé | Foto: Reprodução

Manaus - Jonas Castiel, de 22 anos, morador do bairro Santa Etelvina, publicou uma postagem onde denuncia a situação precária de infraestrutura da Comunidade Nobre, localizada na Zona Norte de Manaus. Na publicação, o denunciante disponibiliza 30 fotos e se refere ao local como "entregue aos bichos".



"Galera isso não são quintais de casas não, tá? São as ruas dentro do Bairro Santa Etelvina, Comunidade Nobre, Pedindo socorro!! Totalmente destruídas, incrivelmente esquecidas... Um desastre, uma calamidade, total abandono. É de se revoltar, com 18 anos de existência, está entregue aos bichos e os coitados ali calados sem ninguém para lutar por eles", afirma Castiel, na denúncia.

Comunidade Nobre, bairro Santa Etelvina em fotos tiradas pelo morador | Foto: Reprodução

De acordo com ele, que é autor de diversas denúncias de infraestrutura na Zona Norte da capital, o mais chocante foi ver o estado de conformismo com que a população do local se encontra. Castiel relata que as comunidades do local são estigmatizadas, sob a narrativa de que são 'marginais' e que o lugar é muito perigoso e, por isso, não conseguem desenvolver projetos de melhoria.

"Muitos relatam que lá é muito perigoso pra se trabalhar, levar projetos , desenvolver a comunidade. Algumas alunas me relataram que não podiam sair de casa porque quando chovia, nunca dava para andar na rua, então pensei em fazer uma visita para ver a situação. Quando fui passar pela rua, pensei ‘pelo amor de Deus’. Os moradores falaram que já se acostumaram com a situação. Fiquei revoltado e decidi denunciar", esclarece Jonas Castiel.

Comunidade Nobre, bairro Santa Etelvina. Fotos tiradas pelo morador | Foto: Reprodução

A Comunidade Nobre começou quando aproximadamente 1,2 mil pessoas ocuparam um terreno na rodovia AM-10, no bairro Santa Etelvina. Em 2013, houve a última tentativa de remoção dos 500 barracos construídos no local. A área tem cerca de 109 mil metros quadrados. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foi notificada, mas até o momento da publicação, não emitiu resposta.