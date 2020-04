Covid-19 chega em 16 cidades do AM - Veja quais são

Mesmo com várias medidas de prevenção, como toque de recolher e limpeza de locais públicos, os municípios não conseguiram ficar livres da pandemia. | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus- O relatório diário do avanço da Covid-19 no Amazonas, confirmou o registro da doença em 16 municípios do Estado. Os dados atualizados na coletiva on-line desta segunda-feira (13) anunciaram 153 pacientes com coronavírus no interior, contabilizando 10 mortes. A soma de casos por todo Estado é de 1275.

As informações são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), que por meio da diretora-presidente, Rosemary Pinto, anunciou que a partir desta segunda-feira os dados relacionados ao interior não serão divulgados durante a coletiva via internet. As informações estarão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Saúde, no http://www.saude.am.gov.br

Dados no interior



Mesmo com várias medidas de prevenção, como toque de recolher e limpeza de locais públicos, os municípios não conseguiram ficar livres da pandemia. Parintins, Anori e Manacapuru, logo que o decreto de calamidade pública foi declarado, passaram a realizar o recurso do toque de recolher.

As medidas de prevenção estão em vigor até o momento e começam às 20h e seguem até às 6h do dia seguinte. Mesmo assim, a cidade da ciranda, Manacapuru, registra o maior número de infectados, com 87 pacientes e três mortes causadas pelo coronavírus.

Em segundo lugar está Iranduba com 13 casos, Itacoatiara e Parintins com 11 e três mortes, Santo Antônio do Içá (7), São Paulo de Olivença (5) e uma morte, Tabatinga (4) e uma morte, Anori e Tonantins (3), Careiro da Várzea (2) e Presidente Figueiredo (2). Cinco municípios têm um caso cada: Boca do Acre, Careiro Castanho, Tefé e em Manicoré e Novo Airão, os pacientes que estavam com coronavírus, não resistiram e morreram.

Investigação

O alcance da pandemia no interior é grande, no município de Carauari (a aproximadamente 792 quilômetros de Manaus), um caso está sendo investigado pelo Laboratório Central. A informação foi divulgada pelo Boletim Informativo da secretaria de saúde da cidade.