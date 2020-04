Campanha transmite mensagens positivas para idosos no Amazonas

Neste período de quarentena, pelo isolamento social necessário para evitar a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus está inovando para levar alegria aos idosos da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), com a campanha #JuntoseConectados, organizada pela equipe de Serviço Social.

Familiares, amigos e quem quiser participar pode enviar vídeos aos idosos transmitindo mensagens positivas, um “abraço virtual” para que eles não fiquem deprimidos neste período em que não podem receber visitas, por serem do grupo de risco.

Os vídeos têm que ser no máximo de 1 minuto e podem ser enviados para o WhatsApp do Serviço Social da Fundação Doutor Thomas, no (92) 98176-0091.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, disse que, durante todo o ano, o trabalho desenvolvido pela FDT tem um pilar importante que é alegrar e socializar com o idoso institucionalizado, por meio das festas, passeios, vivências e visitas. “Com o isolamento, essas ações sofreram mudanças, mas é possível interagir com os idosos por meio da tecnologia. As pessoas podem ajudar gravando um vídeo com uma mensagem de amor e esperança para um familiar que está na instituição nesse momento. Mesmo não sendo seu familiar, qualquer pessoa pode ajudar se conectando com os idosos, cantando, ensinando ou aprendendo algo. Tudo pode ser alternativa para minimizar o impacto emocional do isolamento", sugeriu.

O vínculo com os idosos pode existir, mesmo sendo remoto, ressaltou a diretora-presidente. “Incluí-los nesse processo demonstra a sua importância, para que eles se sintam parte do coletivo. Vídeos e conversas virtuais estão entre as principais formas de ser voluntário, durante esse período, dando apoio aos idosos”, afirmou a diretora-presidente.

“Percebemos alguns idosos relatando a necessidade do contato com o público externo, sentindo a falta da movimentação das pessoas na instituição, das visitas diárias, saídas para os passeios. Devido a essa situação, surgiu essa proposta de assegurar as visitas, mesmo que sejam de forma virtual, que com certeza amenizará o sofrimento do isolamento social e diminuirá a distância de familiares e amigos dos idosos institucionalizados, além de tranquilizar os familiares sobre a sua saúde”, explicou a chefe de Divisão e Atenção ao Idoso, Michele Falcão.

Como as pessoas idosas e portadoras de doenças crônicas são os grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros respiratórios, a Fundação Doutor Thomas reforçou os cuidados com os idosos, seguindo todas as recomendações que foram emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, de prevenção e controle de infecções, a serem adotadas em Instituições de Longa Permanência (ILPs).

Uma dessas medidas adotadas pela Fundação Doutor Thomas foi reduzir o número de visitas, para evitar contágio e proteger os idosos residentes.

*Com informações da assessoria