Tenente da Polícia Militar morre vítima de coronavírus em Manaus

O tenente estava internado no Hospital Delphina Aziz | Foto: Divulgação

Manaus – O tenente da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) José Nildo Gonçalves Meireles morreu na noite de segunda-feira (13). O militar foi a primeira vítima de coronavírus (Covid-19) dentro da corporação. A informação foi confirmada pela instituição nesta terça-feira (13)

O tenente atuava como oficial operacional na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e estava internado no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. A ocorrência está sendo atendida pela equipe do Serviço Social da Diretoria de Promoção Social da PMAM.

Em nota, a Polícia Militar agradeceu a José Nildo pelo tempo de serviço e prestou condolências à família. "A PM-AM se solidariza com os familiares e amigos, pedindo ainda conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança. Transmitimos nossos mais profundos sentimentos".

A Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM) também lamentou a morte do tenente. "Esta entidade expressa suas condolências à família e amigos do oficial neste momento de dor. A APPBMAM lamenta também a perda de mais este irmão de farda que tanto orgulhou a instituição enquanto em vida’’, disse em nota.

A diretoria da Associação De Subtenentes E Sargentos Do Amazonas (ASSPBMAM) também prestou homenagens ao tenente por meio de nota. "A tropa está consternada e triste por essa perda e partida inesperada. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, para que essa perda seja compreendida com esperança e conforto’’.

De acordo com a PM-AM, não será realizado velório aberto por determinações das autoridades de saúde.

Coronavírus

O Amazonas registrou, até a última segunda-feira (13), 1.275 pacientes positivos para o novo Coronavírus, sendo 1.106 em Manaus e 169 no interior. Estão internados em rede pública e privada de Saúde 194 pacientes, entre estes, 77 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Casos investigados somam 366 e 53 destes seguem em análise na UTI.

Já foram confirmadas 71 mortes em decorrência do coronavírus no estado, e pacientes recuperados somam 147 casos.