Auxílio emergencial gera fila quilométrica e aglomeração em Manaus

Manaus - Uma fila quilométrica foi formada desde a noite de segunda-feira (13) nas proximidades de uma agência da Caixa Econômica , localizada na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Entre as pessoas que se aglomeraram no local estavam clientes do banco e pessoas que buscavam informações sobre o saque de R$ 600 do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal, para trabalhadores de baixa renda afetados pela pandemia do coronavírus

Mesmo embaixo de chuva, a população permaneceu no local por mais de 10 horas para garantir o atendimento. Na manhã desta terça-feira (14), a fila já era formada por quase mil pessoas. Entretanto, aqueles que esperavam receber o benefício foram orientados a seguir as datas de pagamentos, conforme o calendário divulgado pela Caixa.

Decepcionado, o ambulante Paulo César, de 48 anos, que chegou no local meia-noite, junto com outros familiares, falou que não sabia da informação e que conta com o benefício nesse tempo de crise.

“No aplicativo mostrava que eu já podia sacar o dinheiro hoje, dia 14, mas o funcionário disse que tenho que buscar a loteria a partir do dia 4 de maio, que o período que o saque vai está disponível devido meu aniversário. Está muito difícil, precisamos desse dinheiro, ninguém pode trabalhar, tenho que pagar aluguel e manter minha família”, disse o trabalhador.

Muitos clientes da Caixa que buscavam resolver pequenos problemas na conta passaram pelo constrangimento e disputaram o atendimento.

A costureira Divanete Silva, de 50 anos, a primeira da fila, relatou que teve que chegar às 22h de segunda e dormir na porta da agência. Ela foi uma das trabalhadoras afetadas pela crise, demitida há dois meses, ela tenta sacar o seguro desemprego.

“Minha antiga empresa demitiu mais de 100 pessoas e há duas semanas estou com problemas na conta e não consigo sacar o seguro. Há dois dias tenho enfrentado fila e ontem resolver dormir para garantir meu atendimento”, explicou.

Na fila era formada por quase 1.000 pessoas | Foto: Yasmim Feitosa

Já a autônoma Fabiane Lima, de 37 anos, chegou às 4h e buscava apenas um desbloqueio da senha do cartão. "Durante o saque em uma lotérica, ocorreu o bloqueio e fui orientada a procurar uma agência, mas há três dias venho madrugando para conseguir o serviço e não consigo. No meio da pandemia temos que correr risco e passar por esse constrangimento. Já liguei para vários números e não consigo atendimento. Hoje existe tanta tecnologia e eles não acham uma solução”, questionou a mulher.

A equipe de reportagem presenciou um funcionário da Caixa distribuindo senhas para o atendimento. A medida está sendo feita para controlar o acesso de clientes nas agências como medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Saques do Auxílio Emergencial

Segundo o calendário anunciado pela Caixa Economica Federal, os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. As retiradas ocorrerão no dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4; e os nascidos em novembro e dezembro, no dia 5.