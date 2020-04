Conjuntivite pode ser sintoma da Covid-19; oftalmologista explica tudo

O sintoma é destacado nos novos casos da Covid-19 no mundo | Foto: reprodução

Manaus – A conjuntivite, doença que afeta os olhos, é o novo sintoma do Coronavírus. A Academia Americana de Oftalmologia confirmou os sintomas em novos casos da Covid -19 no mundo. Para comentar sobre o assunto, o Portal EM TEMPO conversou com o oftalmologista amazonense Swammy Mitozo.

O especialista explica como o vírus age no corpo e quando o paciente com sintomas deve buscar ajuda médica para o tratamento correto.

“Quando uma pessoa doente tosse ou fala, partículas de vírus são pulverizadas da boca ou do nariz para o rosto de outras pessoas. É mais provável que quando outras pessoas se contaminam elas inalem essas gotículas pela boca ou nariz, mas elas também podem entrar pelos olhos. Pode acontecer também o seguinte, a pessoa pode ser contaminada tocando em algo que tenha o vírus e depois levando as mãos aos olhos”, explicou.

O especialista traz dicas sobre o cuidado com os olhos | Foto: Arquivo Em Tempo

É bom lembrar que os sintomas de conjuntivite não são diagnósticos para a Covid-19. É preciso que a pessoa tenha tosse seca por mais de uma semana, febre, falta de ar e fadiga. Olhos vermelhos com conjuntivite foram detectados em cerca de 30% dos pacientes.

Um estudo recente na China, sugere que até um terço das pessoas contaminadas com o Coronavírus apresentem problemas oculares. “É importante também saber que uma pessoa com um vírus pode espalhar tocando na secreção dos olhos e passando em objetos”, explica o especialista.

O mais comum é a conjuntivite viral que também apresenta infecções das vias aéreas superiores com resfriados e gripes. O momento é de cautela e cuidados com as mãos.

Mãos nos olhos são a principal causa de transmissão do vírus em pacientes | Foto: Arquivo Em Tempo

Recomendações

O oftalmologista explica que está atendendo pacientes a nível de urgência e emergência. Consultas de rotina são evitadas. Para isso é recomendado que pessoas evitem levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Outra recomendação é que se caso uma pessoa apresente sintomas de olho vermelho devem ir ao oftalmologista, procurar avaliação para diagnóstico e iniciar o tratamento adequado da doença.

“A recomendação é que evitem ao máximo saírem de casa, principalmente idosos e pessoas com comorbidade. Reforçamos que tenha os cuidados gerais, como lavar as mãos e fazer o uso do álcool em gel. Outra coisa é evitar levar a mão aos olhos, nariz e boca que são portas de entrada do novo vírus”, orienta.

Sobre lentes de contato a recomendação feita pela Sociedade Americana de Oftalmologia é que pacientes optem por óculos de grau ou diminuam o tempo de uso. O alerta é para gotículas que por ventura carregam o vírus e consequentemente tenham contato com o olho humano.

