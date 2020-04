Concursados do Corpo de Bombeiros podem reforçar a saúde no AM

O vice-governador fez o pronunciamento nesta terça-feira (14) | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, realizou um pronunciamento oficial para falar sobre a criação de um fundo previdenciário para efetivar o reforço, no setor de Recursos Humanos, dos Bombeiros Militares aprovados no concurso público de 2019. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14).



No pronunciamento, o vice-governador comentou sobre as dificuldades que o sistema de saúde vem enfrentando, que envolvem tanto maquinário, quanto pessoal e estrutura física. Para tanto, o Governo anunciou que aguarda aprovação de um fundo previdenciário específico para movimentação financeira, pela Assembleia Legislativa, para abarcar as novas contratações.

"Em decorrência da Reforma da Previdência, é necessário a implementação de um passo a passo para a estruturação de um fundo específico para os militares, alcunhado de FPPM. A criação desse fundo permite com que se desafogue o investimento do Estado, que deixa de tirar dinheiro da fonte 100 para investir no fundo financeiro de quem precisa se aposentar, para investir no dos policiais e bombeiros. Isso vai fazer com que seja possível a absorção dos novos profissionais da saúde", esclarece.



Segundo Carlos Almeida, o Estado trabalha para combater a pandemia do coronavírus com a ampliação dos leitos nos hospitais, a aquisição de equipamentos que envolvem um "esforço múltiplo de pessoas", com a confecção local dos EPIs, mas o vice-governador afirma que "nada disso funciona se não tivermos mão de obra".

"Uma participação efetiva tanto do Governador, quanto minha, ocorreu ao longo de 2019, para que os aprovados no concurso pudessem ingressar no quadro de pessoal. Conforme anunciado pelo Governador no 'Muda Manaus', ainda em fevereiro: Precisamos de vocês aqui, somando com a saúde pública do Estado do Amazonas", ressalta o vice-governador.

O pronunciamento ressalta que as previsões institucionais não contavam com "o assolamento econômico que a crise do coronavírus ia causar". De acordo com ele, o impacto econômico é de, no mínimo, 20% no Amazonas em 2020 e, por isso, a mudança na estruturação financeira.

"Apesar dos anseios de diversos que nos procuraram, estávamos ainda carentes de respostas com relação à entrada de vocês, profissionais bombeiros da área de saúde, porque não podemos ser irresponsáveis e permitir o ingresso sem ter garantia financeira adequada para que possamos suportá-los e principalmente prejudicar os outros 100 mil servidores que se encontram na folha do estado do Amazonas", destaca.