Amazonense que perdeu a mãe para a Covid-19 pede respeito à quarentena

Manaus - Após perder a mãe para o coronavírus, uma técnica de enfermagem, de 47 anos, que optou por não ter a identidade revelada, fez uma publicação relatando como foram difíceis os dias após a mãe dela contrair a Covid-19. O desabafo tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do isolamento social, que visa a diminuição no contágio.

A vítima tinha 71 anos e morreu no dia 6 de abril. Ela foi mais uma paciente com histórico de hipertensão e diabetes vítima do coronavírus. Mesmo permanecendo em casa, devido ao isolamento social, a idosa contraiu a Covid-19. "As pessoas que não acreditam no isolamento foram na casa dela e a contaminaram", afirmou a filha.

A idosa foi internada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital, após relatos de gripe, dores no corpo e febre.

O Amazonas possui uma alta taxa de letalidade (5%) e, de acordo com a filha da vítima, desde os primeiros sintomas da mãe, até o dia da morte, foram nove dias onde "tudo passou muito rápido".

"Como ela havia tomado a vacina para gripe, pensamos que o mal-estar fosse por isso, então foi para a casa da minha irmã e começou uma tosse com a febre que só aumentava. Não levamos no hospital devido às recomendações, mas na sexta ela estava muito cansada, não conseguia ir ao banheiro e nem queria comer. Quando viram os sintomas no SPA, queriam transferi-la sem entubar e normalmente querem internar só quem estava entubado", conta a enfermeira.

Após dar entrada no Pronto Atendimento, a idosa recebeu a recomendação para seguir à UTI, mas não conseguiu leitos até que o estado de saúde piorasse, na madrugada do domingo (5) para a segunda-feira (6), quando faleceu.

"Ela ficou praticamente três dias no SPA tentando leito, com todos os funcionários assustados. A gente via que eles não sabiam o que fazer, não queriam atendê-la", relata a filha.

A técnica em enfermagem conta que ela e os outros três irmãos eram os responsáveis por cuidar da mãe e, durante todo o processo nos hospitais, conseguiram acompanhá-la até a entrada no Hospital Delphina Aziz.

Como recomendação, não puderam ficar na unidade e a distância, adversária tão cruel para as famílias vítimas da Covid-19, se mostrou dolorosa.

"Minha mãe morreu às 14h e ninguém avisou. Quando me deram a notícia foi 17h. Ela foi levada para o 'frigorífico' e, pela manhã, a funerária levou direto para o enterro. A nossa grande resistência era levar no hospital e a gente não ter mais contato com ela, queríamos que ela ficasse bem em casa. Essa foi a pior parte, porque tinha muita gente ligando para comparecer no enterro e a gente não pôde fazer nada", revela.

Como forma de desabafo, a técnica em enfermagem escreveu um texto relatando a situação que aconteceu com a mãe, seguindo comentários de que os comércios deveriam voltar a funcionar normalmente em Manaus e que o isolamento social não é necessário. "Quem não respeita o isolamento acaba prejudicando os outros e foi o que aconteceu com a minha mãe", diz.

"Hoje fico muito triste com as pessoas falando que é besteira, fico revoltada. Gostaria de pedir para as pessoas terem consciência, pensar nos outros, é muito cruel o que estamos passando. Cuidem das famílias, se cuidem, fiquem em casa, tenha muito cuidado com os idosos porque eles são muito frágeis. Eu nunca conheci uma pessoa tão boa quanto a minha mãe, todos sempre tiveram a mesma opinião. Ela sempre foi muito amorosa, um exemplo que vamos carregar para a vida toda", revela.

Confira o relato:

“Olá, queria agradecer a todos nesse momento tão difícil da minha vida. Hoje enterramos minha mãe e não pudemos fazer velório e os amigos e parentes não puderam sequer se despedir. Somente nós, os filhos e netos participaram, ainda de longe. Tudo foi muito rápido desde o primeiro sintoma até o falecimento (9 dias). Na sexta levamos ela para o SPA e já ficou internada. No domingo foi entubada e começou nossa luta para conseguir um leito. Descobrimos algo aterrorizante: o Hospital Delphina estava fazendo triagem pela idade e minha mãe não estava no grupo. Tentamos alguns contatos, amigos, e ontem na madrugada ela foi transferida, mas ontem mesmo faleceu. Não quero assustar ninguém, o meu objetivo contando nossa história é porque ainda existem muitas pessoas que não acreditam e são contra o isolamento. Quero dizer que minha mãe não saiu de casa nem um dia, nós sabíamos dos riscos e até os filhos estavam evitando ir lá, mesmo assim pessoas sem noção foram na casa dela e a contaminaram (Revoltante isso). Desculpe o desabafo, mas cuidem de suas famílias, fiquem em casa, não recebam visitas. (...) Volto a dizer: fiquem em casa e cuidem de suas famílias, a dor da perda é muito cruel”.

