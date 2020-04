Dia do café: amazonenses falam da paixão pela bebida

Hoje é o dia do mais queridinho! Já tomou o seu hoje? | Foto: reprodução

Manaus – O dia do mais queridinho dos brasileiros é comemorado nesta terça-feira (14). O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Para fazer basta ter o pó de café, água fervida e açúcar a gosto. Conheça amazonenses apaixonados por café e que não abrem mão da bebida diariamente.

O autônomo Francisco Juacir, de 62 anos, conta que não sabe viver sem a bebida e se considera viciado. Ele conta que em média enche mais de duas garrafas de café por dia para tomar quando está em casa e quando precisa sair, leva a garrafa junto.

“Pela manhã, a primeira coisa que faço é o café. A minha garrafa é grande, mas só dura até depois do almoço. Faço de tarde e só dura até o início da noite. Gosto muito e não tem essa de café com leite não, é o café preto, puro mesmo”, disse.

O café também faz parte da rotina do estudante universitário Jonathan Bernardo. Ele, pelo menos, cinco xícaras durante o dia. Ele explica que a bebida é uma paixão antiga.

O estudante relaciona o café com lembranças da avó | Foto: Arquivo pessoal

“O café acaba me fazendo lembrar de muitos momentos da minha vida. Na minha infância, com minha avó que queimava os grãos e depois moía para preparar o café. Hoje, ele me acompanha enquanto sento para escutar as histórias da minha avó, quando chamo um amigo para colocar o papo em dia, quando estou cansado, quando tenho que estudar ou quando preciso refletir sobre algo, o café está lá", disse.

Além do gosto pela bebida, Jonathan afirma que amizades são construídas em mesas divididas com café. "Seja sozinho ou acompanhado sempre paro para degustar um café e para ouvir algo de quem o preparou. Chego a acreditar que quem prepara ou compra um café para mim age de maneira carinhosa e afetuosa, sinto um aconchego porque quando eu ofereço um café estou demonstrando meu carinho pela outra pessoa”, relata Bernardo.

Apesar da paixão, tudo demais é perigoso. A dica de especialistas no consumo do café é a moderação. Cerca de 400g são essenciais para ser consumido no dia. O consumo moderado é de até três xícaras diárias. A bebida estimula os músculos cardíacos, o sistema nervoso central e apresenta o efeito neuro protetor contra doenças no cérebro.

A bebida é a segunda mais consumida no mundo | Foto: reprodução

Produção

Segundo dados da Embrapa café, a Região Norte foi a segunda maior produtora de café "Conilon" em 2019, com 2,12 milhões de sacas produzidas, com produtividade de 33,83 sacas por hectare em uma área de 62,73 mil hectares.



“Neste mesmo contexto de avaliação da performance da cafeicultura mundial, como o Brasil é o maior produtor e exportador e segundo maior consumidor, vale também ressaltar que as exportações brasileiras de café, nos 10 primeiros meses de 2019, atingiram 34,05 milhões de sacas, volume vendido ao exterior que supera as exportações verificadas nesse mesmo período nos quatro anos anteriores, que foram respectivamente: 30,27 milhões de sacas (2015), 27,73 milhões de sacas (2016), 24,93 milhões de sacas (2017) e, por fim, em 2018, cujas exportações no mencionado período atingiram 27,73 milhões de sacas”, explica a Emprapa café.

É importante ressaltar que a produção brasileira tem correspondido a um terço da safra global, e, no âmbito interno, as exportações, em média, equivalem a 60% da produção nacional e o consumo por volta de 40%. O País possui aproximadamente 300 mil estabelecimentos produtores de café, dos quais 82% são considerados da cafeicultura familiar.