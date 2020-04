Fique atento à saúde e alimentação dos Pets durante a quarentena

Os cuidados com os animais dentro de casa precisam ser mantidas na quarentena | Foto: reprodução

Manaus - Com os donos passando mais tempo em casa é natural que a rotina de alimentação dos animais domésticos seja alterada. Entretanto, especialistas alertam para o perigo do exagero na alimentação dos pets.

A veterinária Brenda Pires dá dicas importantes para famílias que possuem animais de estimação. Ela faz um alerta para a obesidade dos pets e enfatiza a união da alimentação correta e exercícios físicos.

“Como já se sabe, a obesidade pode trazer problemas de saúde aos pets, como a diabetes, por exemplo, com isso é muito importante não exagerar na alimentação deles, mesmo sendo petiscos. Mas isso pode ser compensando com o gasto de energia em casa mesmo, através das brincadeiras, e elas vão de acordo com o perfil do pet. Tem os que amam a clássica brincadeira da bola, que é só jogar e ele vai atrás, e tem os que preferem uma brincadeira mais elaborada, como alguns circuitos, com barreiras para eles ultrapassarem, como cabo de guerra”, explica a veterinária.

Veterinária alerta para alimentação adequada dos pets | Foto: Arquivo pessoal

Brenda dá dicas importantes para quem tem gatos em casa, apesar de serem menos ativos em exercícios, se forem comparados aos cachorros é importante manter a saúde do animal com interação e jogos.

“Os gatos tendem a ser mais seletivos nas brincadeiras, preferem brinquedos que despertem a curiosidade deles, como o laser, por exemplo, de ir seguindo a luz no chão. Existem inúmeros vídeos que mostram como confeccionar brinquedos para gatos”, apontou.

Já que os donos não podem sair de casa, a veterinária explica que dá para continuar com a rotina de caminhada, mesmo que sejam dentro da própria casa. Corredores e escadas podem ajudar nos exercícios que servirão tanto para o animal quanto para o dono. Aos que moram em casas grandes tem como fazer uma caminhada no quintal e estimular muitas brincadeiras por causa do espaço.

A professora Mara Lúcia tem em casa três gatos e três cachorros. Para os gatos, que ficam dentro da casa, um pote fica disponível para a alimentação e outro para os cachorros. Como possui quintal próximo à casa conta que não tem problemas com o espaço e exercícios para os animais.

Uma das gatas da professora prefere ficar em casa e não gosta muito de exercícios | Foto: Arquivo pessoal

Outra dica mencionada pela especialista é a higienização dos animais principalmente se estão transitando em locais fora da residência. “É importante manter a higienização das patas deles também, quando sair e entrar, pode ser feito com água e sabão e em seguida secar. O importante é ter sempre água disponível para eles e a alimentação de gatos precisa estar sempre disponível no potinho também pois a alimentação deles é feita aos poucos durante o dia”, disse.

Cuidados na higiene também devem ser observados | Foto: reprodução

O alerta também está no exagero na hora de colocar comida para os animais. Os donos precisam ficar atentos para a mudança de comportamento e horário de alimentação.

“Isso vai do perfil de cada um, se for um gato que come muito a toda hora, aí é preciso fazer o controle. Se for gato castrado e obeso existem rações específicas para eles, o que ajuda nesse controle. Então resumindo: os donos precisam ter cuidados com a alimentação e petiscos exagerados e fazer com que eles gastem energia dentro de casa através de brincadeiras e exercícios”, finalizou a veterinária.

O estudante de enfermagem Ariely Santos, de 20 anos, possui dois cachorros em casa e confessa que já identifica ansiedade pela falta de exercícios físicos "Eu tento brincar com eles pela manhã jogando bolas e objetos para eles pegarem. Como estou trabalhando de casa, nem sempre posso estar com eles, daí dou os brinquedos de mastigar", relatou.