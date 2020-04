Triplica casos novos de Covid-19 no Am e 500 ainda aguardam resultado

Em Manaus, o número de pacientes é de 1295 e no interior foram registrados 189 casos. | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus- Na coletiva on-line de ontem (14), promovida pelo Governo do Estado, foram notificados mais 209 novos casos de pacientes com Covid-19, totalizando 1484 pessoas contaminadas. Esse resultado de novas confirmações triplicaram, comparando-se ao relatório apresentado na segunda-feira (13) que foi de 69 novos casos.

Em Manaus, o número de pacientes é de 1295 e no interior foram registrados 189 casos. Outros dois Municípios também foram atingidos, somando 18 cidades do interior afetadas. A preocupação maior é com o município Manacapuru que possui 100 casos de coronavírus e três óbitos.

Seguem em isolamento domiciliar 1.174 pacientes e outros 119 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da rede pública e particular. Estão sendo investigadas 120 mortes por síndromes respiratórias, no entanto, 90 óbitos já foram confirmados que foram causados pelo novo vírus.

O relatório foi apresentado pela secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, que assumiu o cargo na última semana, após a saída de Rodrigo Tobias. Com ela na coletiva, estava a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, que diariamente tem apresentado os relatórios dos casos na região.

Sobre os testes



Mais de 500 pessoas ainda aguardam o resultado do teste que comprova a presença ou não do vírus no organismo humano. De acordo com a Fundação de Vigilância, a demora não é uma exclusividade do Amazonas. Um dos motivos, é o aumento no número de suspeitas da Covid-19 que alavanca diariamente. Rosemary citou outros motivos durante a entrevista.

“Não há testes suficientes nem no Brasil, nem no Mundo. Manaus tem 4 milhões de habitantes, não há como fazer os testes em todos. Os produtores de insumos estão dando prioridade aos lugares em situação extrema de emergência. Como por exemplo a Europa, onde foi gravemente atingida pela pandemia. Os testes estão sendo prioritários à profissionais da saúde, militares e seus familiares. Além daquelas pessoas que se encontram em casos graves em leitos de UTI” disse a diretora.

Além de serem prioridades nos testes, os profissionais da saúde e militares também vão receber Equipamento de Proteção Individual (Epi). A medida tem o intuito de preservar a saúde destes servidores, uma vez que eles seguem na linha de frente no combate ao coronavírus.

Novos leitos



Questionada sobre novos leitos e sobre o hospital de apoio que está sendo montado na antiga unidade de saúde da Universidade Nilton Lins, Simone Papaiz, explicou que existem procedimentos a serem tomados, antes de o hospital começar a funcionar.

“Datas específicas não temos. Estamos a princípio trabalhando com 10 leitos de UTI e outros 100 leitos. Existe hoje uma preparação para contratar as equipes que irão atuar na área”, explicou a secretaria.

Fora do período de transmissão



A boa notícia é que o número de pessoas fora do período de transmissão subiu para 171.

As autoridades continuam a fortalecer o apelo para que as pessoas permaneçam em casa e saiam se muito necessário, pois, a aglomeração de pessoas favorece a transmissão