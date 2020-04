Programa entrega 1,2 mil cestas básicas no Amazonas

São mais de 18 toneladas de produtos da agricultura familiar | Foto: Divulgação/ Idaam

Manaus - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) deu continuidade às ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), nesta terça-feira (14), adquirindo 246 toneladas de produtos da agricultura familiar junto a 60 produtores, que foram contemplados com recursos da ordem de R$ 390 mil.

Na ação, 18 das 246 toneladas de produtos adquiridos foram distribuídas em 1.240 cestas básicas, que foram doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social por intermédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Manacapuru. Cada cesta básica contém laranja, mamão, macaxeira, abóbora e banana pacovã.

O Programa de Aquisição de Alimentos é desenvolvido pelo Ministério da Cidadania e executado no Amazonas pela Sepror | Foto: Divulgação/ Idaam

O gerente da Unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Romualdo Figueiredo Ramos, assinala que a ação irá beneficiar famílias carentes.

“O público-alvo é formado por famílias que apresentam vulnerabilidade social no quesito alimentação e recebem as doações em suas residências, já que nesta época existe uma atenção especial para a população com relação à proteção contra o Covid-19, evitando-se assim qualquer aglomeração”, esclareceu Romualdo.

A entrega foi acompanhada por uma profissional nutricionista | Foto: Divulgação/ Idaam

A entrega foi acompanhada por uma profissional nutricionista da Secretaria de Ação Social do município, órgão responsável pelo cadastramento das famílias.

PAA



O Programa de Aquisição de Alimentos é desenvolvido pelo Ministério da Cidadania e executado no Amazonas pela Sepror, com integração das vinculadas Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

*Com informações da assessoria.