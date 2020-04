Conselho Educação Física se manifesta contra ação desregulamentadora

O piso salarial da categoria, objeto de tantas queixas, com a desregulamentação da profissão, será ainda menor, equiparado ao salário mínimo | Foto: Divulgação

Amazonas - O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ADI 3428, que questiona a constitucionalidade dos artigos 4° e 5° da Lei Federal n°. 9.696/1998 que regulamentou a profissão de Educação Física. A discussão na esfera judicial recai sobre uma formalidade jurídica, apreciar se o Congresso Nacional podia ou não ser o autor da Lei.

A desregulamentação da profissão conduz a um desregramento da habilitação necessária para a orientação da atividade física e desportiva, significaria o fim do bacharelado e da exigência de profissionais formados orientando a atividade física nas academias, estúdios, clubes e áreas públicas.

A desregulamentação oportuniza a possibilidade de que pessoas sem formação adequada, sem conhecimentos necessários para o exercício pleno da profissão, possam ingressar nos postos de trabalho. Na medida em que não há controle e, neste caso, o mínimo controle, a área se fragiliza. Sofremos regularmente a invasão de blogueiros e práticos, que ignoram a ciência e, por vezes, transmitem práticas condenáveis, sem qualquer fundamentação científica.

É fundamental distinguir a diferença notória entre “emprego” e “profissão”, sendo que o “emprego” está vinculado a exercer uma atividade remunerada enquanto o conceito de profissão está absolutamente relacionado a uma atividade profissional que é regulada por um padrão de atitudes de ética e deontologia profissional, que violadas implicam no seu impedimento.

São as normas do Sistema CONFEF/CREFs que determinam a necessidade da presença do Profissional de Educação Física nas academias e estúdios em tempo integral. Regra que muitos empregadores ainda insistem em descumprir e que tem sido combatida pela fiscalização do CREF8/AM-AC-RO-RR. Desregulamentar a profissão representará o fim dessa norma e, provavelmente, a imediata dispensa de boa parte dos Profissionais de Educação Física com emprego formal.

As mesmas formalidades do direito que estão levando a discussão da constitucionalidade nos dificultam no combate contra blogueiros e práticos, já que a legislação não permite uma autuação a distância, sem a constatação in loco do exercício ilegal da profissão, questões legais que lutamos para contornar. É certo que aqueles que tentam se apoderar de nossa profissão têm preferido o ambiente virtual, pois este facilita a impunidade.

Em que pese o incremento da atividade de fiscalização do CREF8/AM-AC-RO-RR, com alcance em todos os municípios dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima é impossível ser onipresente. Desregulamentar a profissão significa que qualquer pessoa, independente de possuir graduação, poderá orientar a atividade física, sem qualquer compromisso ético, sem qualquer possibilidade de punição, mesmo que sua atuação, gere danos graves aos praticantes.

Desregulamentar a profissão significa retirar a Educação Física da área da saúde, afinal, todas as profissões da saúde são regulamentadas, possuem códigos de ética e de conduta e os seus conselhos profissionais, vigilantes da boa prática profissional. Representa descartar vinte anos de luta para incluir a Educação Física na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) como profissional de saúde. Evidente retrocesso.

O piso salarial da categoria, objeto de tantas queixas, com a desregulamentação da profissão, será ainda menor, equiparado ao salário mínimo.

O Brasil tem histórico recente desastroso de desregulamentação profissional, o jornalismo, que após decisão do STF permitiu que qualquer pessoa se declare e labore como jornalista, trazendo grande diminuição no número de cursos de graduação e discentes de jornalismo. Essa decisão permitiu a existência de um jornalismo nada ético e a proliferação de fake news.

Ao Supremo Tribunal Federal nosso apelo. Passados mais de vinte anos da regulamentação da profissão e após tantas conquistas, não é justo, sobretudo nesse momento, o pior enfrentado pela humanidade desde a segunda guerra mundial, jogar os quase 500.000 Profissionais de Educação Física, cuja importância no combate a pandemia foi reconhecida pela Portaria n. 639/2020 do Ministério da Saúde, na vala da insignificância e desemprego.

É falsa impressão imaginar que o licenciado está salvo em caso de desregulamentação da profissão. Embora a LDB exija formação superior para a prática da docência, são recorrentes as tentativas de eliminação da Educação Física da grade curricular e as iniciativas de substituição do graduado por monitores esportivos, técnicos de recreação, pedagogos o que é combatido veementemente pelo Sistema CONFEF/CREFs, com a distribuição de representações ao Ministério Público e ações judiciais exitosas. A recente tentativa de retirar a Educação Física da grade curricular básica só foi barrada em razão da articulação de diversos Conselhos Regionais de Educação Física, junto ao Congresso Nacional.

