Conheça a história de quem sobreviveu à Covid-19 em Manaus

Manaus- A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) anunciou nesta terça-feira (14) que 171 pessoas estão recuperadas da nova doença, a Covid-19. De acordo com a presidente-diretora do órgão, Rosemary Pinto, ainda não se pode usar a palavra “curado” para se referir aos pacientes que estão fora do período de transmissão. Por se tratar de um vírus novo e mutante, a ciência segue em estudos e pesquisas de análise do coronavírus. Em Manaus, algumas dessas vítimas conversaram com o EM TEMPO e relataram como foi o período em que estiveram doentes.

Lúcia Rocha de 37 anos, foi vítima do coronavírus. Casada e mãe de duas crianças, a empresária acredita que tenha sido contaminada na capital Fortaleza (CE). Durante viagem a passeio no mês de fevereiro, ela relatou que estava sentindo alguns sintomas, porém, como é asmática e realiza tratamentos no pulmão, pensou que fosse reação a algum medicamento.

“Eu tenho um pulmão fragilizado, já estava fazendo tratamento. Quando estava em Fortaleza passei muito mal. Tive diarreia, falta de ar e tossi. Imaginei que fosse por conta da asma e voltei a usar a bombinha. Voltei para Manaus, fiquei muito gripada, mas melhorei. Em seguida precisei viajar a negócios para São Paulo e foi aí que tudo piorou”, contou a empresária.

Assim que retornou a Manaus já no mês de março, a mulher foi orientada a baixar o aplicativo do Governo que visa monitorar os passageiros que chegavam na capital por via aérea. De acordo com Lúcia, os sintomas se agravaram e ela precisou buscar um hospital. Ela realizou o teste do coronavírus pelo app que indicou alerta e o sistema a orientou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante disso, Lúcia preferiu buscar ajuda no hospital mais próximo.

“Cheguei no hospital com a pressão alta. Realizei uma tomografia a princípio e fiz um exame de sangue. Em meio a muita gente com suspeita, o médico me chamou no canto e informou que tinha sinais de coronavírus no meu pulmão. Eu só pensava nos meus filhos. Fui de imediato para o isolamento e fiquei durante 24 horas lá. Fiz o teste da doença e me instruíram a voltar para casa, pois eu já estava com o quadro de melhora”, relatou.



Depois nisso Lúcia testou positivo e precisou voltar ao hospital. Passando muito mal, a empresária contou que tinha muito medo de morrer.

“Essa doença mexe muito com o psicológico. Eu estava abalada emocionalmente. Já me imaginei sendo entubada. No hospital o médico explicou que a doença atinge ao grau máximo de estresse do ser humano e me orientou a seguir a risca as orientações, tomar as medicações, beber muita água e ter fé em Deus”, falou a vítima.

O tratamento da empresária seguiu em casa, com medicamentos (um deles azitromicina), quando necessário, inalação apenas com soro, repouso e boa alimentação. Alguns dias teve febre, outros não, mas reagiu bem ao tratamento. Em sua família todos acabaram sendo contaminados, de maneira mais leve, porém hoje, todos seguem fora de perigo.

Outro caso

Lucas Mitoso, vice-presidente do departamento médico do Manaus Futebol Clube, também foi vítima da Covid-19. De maneira menos agressiva, a doença se manifestou no mês de março para ele. Dali em diante, Lucas buscou rápido auxílio médico e fez testagem.

“Fiquei em tratamento domiciliar e durante 14 dias fiquei em isolamento social a contar do início dos sintomas. Como tive um caso mais leve, fiquei muitos dias dentro de casa sem ter nenhum sintoma. Eu ficava esperando o tempo passar, pois não via a hora de voltar para o trabalho”, disse.

Lucas, contou que foi uma ótima notícia ouvir que já havia passado do período de transmissão. “Foi um alívio, eu só queria voltar à rotina, trabalhar. Minha saúde estava bem há muitos dias, depois do quinto dia de isolamento eu já me sentia melhor. Porém eu precisava seguir as orientações médicas”, relatou Lucas.