Projetos voluntários levam assistência a pessoas durante quarentena

Manaus – O avanço do novo coronavírus tem feito com que muitas pessoas perdessem as esperanças de dias melhores e precisam conviver todos os dias com o medo. E apesar da crise que o mundo tem enfrentado muitas pessoas optam por continuar fazendo o bem para aqueles que precisam. Em Manaus, projetos comunitários auxiliam desde moradores de rua com banhos e alimentos até as pessoas que precisam de oração.

Os projetos auxiliam pessoas e causa diferentes, mas todos são formados por voluntários que buscam espalhar amor e esperança às pessoas necessitadas. É o caso do Grupo Solidariedade que começou com um grupo de pessoas que partilhavam do interesse de ajudar pessoas em vulnerabilidade social. O grupo assiste famílias vítimas de incêndios e enchentes doando roupas, calçados, alimentos e móveis.

Segundo o coordenador do projeto Alan Delon, mesmo com a pandemia os voluntários continuam recebendo doações e auxiliando as famílias com um sistema diferenciado.

“O diferencial do grupo é que por estarmos no período de quarentena e isolamento social, o doador não precisaria sair da sua casa, nós coletamos as doações e entregamos a quem precisa delas”, ressaltou Alan.

Segundo Alan, o número de voluntários cresceu tanto que foi necessário recrutar famílias por meio das redes sociais para intensificar as ações. E apesar do esforço físico e mental, Alan diz que vale a pena observar cada família sendo grata por receber o mínimo.

Famílias recebem roupas após perderem tudo | Foto: Divulgação

“Tivemos a oportunidade de assistir uma mãe solteira que tinha duas crianças perdendo sua casa em alagamento onde estava residindo em uma kitnet com uma estrutura mínima. Para ela, doamos produtos de higiene, colchões e demais itens para a casa e são essas ações que mostram a união de pessoas que nunca se viram e que não se conheciam, que se juntam para formar algo grande e lindo. Ajudando a quem precisa e levando um pouco de solidariedade em momentos tão difíceis”.

O grupo também realizou doações de álcool em gel para que as pessoas se protegessem contra o vírus na capital.

Distribuição de álcool em gel para população em vulnerabilidade | Foto: Divulgação

Somente na primeira ação. o grupo Solidariedade atendeu a mais de 100 famílias, o coordenador destacou ainda que a maior demanda do grupo sempre é produtos alimentícios, itens de higiene e saúde. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato pelo telefone: (92) 99263-5997 e falar com o Alan.



Pixirum Manauara

Atualmente a Arquidiocese de Manaus promove a Campanha Pixirum Manaura que busca ajudar indivíduos mais necessitados, em especial, as pessoas em situação de rua que não possuem a opção de fazer a quarentena para se protegerem do COVID-19.

A campanha busca coletar doações de itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, álcool 70%, entre outros artigos para a população em vulnerabilidade. As doações também podem ser feitas por meio de transferência bancária ou entregues de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Cáritas Arquidiocesana de Manaus, localizada na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro.

Segundo o Padre Hudson Ribeiro, a iniciativa é levar uma pandemia de amor aos necessitados.

Alimentos são doados a pessoas abrigadas na arena Amadeu Teixeira | Foto: Divulgação

Mais Amor



O projeto “Mais Amor" teve início em 2016 por meio de um grupo de amigos que passaram a distribuir sopa para pessoas em situação de rua. Inicialmente o projeto servia cerca de 30 sopas e atualmente o grupo de 60 voluntários servem mais de 130 litros de sopa.

O grupo é independente e as ações são sustentadas pela colaboração de cada voluntário para fornecer lanches e refeições. O coordenador do projeto Júlio Ferezzo destacou que a maior missão do projeto vai muito além do esforço dos voluntários em arrecadar alimentos.

“O objetivo é levar a importância da caridade por meio do amor ao próximo. No decorrer desses anos, mais de 4 mil pessoas já foram beneficiadas em nossas ações e atividades e isso não tem preço”, ressaltou Júlio.

O projeto atende toda as pessoas e antes do auxílio é feito uma avaliação no local e necessidade dos indivíduos.

Na última semana, o projeto foi responsável pela ação “Banho do Bem’, que disponibilizou um trailer para levar higiene e saúde a 37 pessoas em situação de rua, a ação contou com a parceria da em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O "Banho do Bem" oferece um trailer onde é possível tomar banho e se higienizar | Foto: Divulgação

Foram distribuídos toalhas, sabonetes, escovas de dentes e roupas limpas aos assistidos | Foto: Divulgação

Os interessados em se voluntariar no projeto podem buscar informações no telefone (92) 99115-6756



Drive thru da oração

O Ministério Internacional da Restauração da Zona Centro-Sul (MIR Centro-Sul) busca estimular a fé de pessoas abaladas pela crise do novo vírus com o "drive- thru de oração", que já alcançou mais de 2 mil pessoas em três dias de ação.

O projeto atende diversas pessoas que não precisaram sair do seu veículo para formar uma corrente de oração. Os pastores da igreja levam palavras de incentivo e conforto a quem está desacreditado. O serviço é oferecido em frente à igreja, localizada na avenida Major Gabriel, 1.728, bairro Praça 14.

De acordo com o apóstolo e presidente do Ministério, Dr. Arão Amazonas, as pessoas não precisam ser tocadas para receberem as bênçãos e serem confortadas espiritualmente.

"As pessoas são abençoadas sem a necessidade de contato com os pastores, dentro de seus próprios veículos. Permanecemos com a suspensão de nossas atividades de culto, mas não esquecemos do nosso papel como entidade social", revela.

Caboco do Bem

O projeto começou em 2017, com dois amigos e uma sacola cheia de mangas que decidiram criar o “Suco Amigo” que usavam as frutas para fazer suco natural e distribuir as pessoas em situação de rua. Nos últimos dois anos o projeto cresceu e além de oferecer o lanche também disponibilizam ações de entretenimento aos assistidos, como peças de teatros e recreações como forma de distração.

Segundo o coordenador Rafael Souza, para ser voluntario é necessário ter entre 18 e 30 anos. “A nossa ideia é investir em jovens e mostrar que a geração de jovens pode realizar muitas iniciativas boas e que buscam melhorar a sociedade”, explicou Souza.

As ações também levam cuidados estéticos aos assistidos | Foto: Divulgação

Rodas de conversa com residentes do rip rap | Foto: Divulgação