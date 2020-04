ADS entregará alimentos para pessoas em vulnerabilidade social

Manaus - O Governo do Amazonas fará a doação de mais 134 toneladas de produtos regionais para pessoas em vulnerabilidade social, cadastradas no programa “Amazonas Solidário”. A entrega dos alimentos será realizada às 9h, na Central de Abastecimento da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), situada em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Em menos de um mês, o Governo do Estado, por meio do Sistema Sepror, já doou mais de 250 toneladas de alimentos, como frutas, verduras e hortaliças, e aproximadamente 70 toneladas de pescado, para as instituições cadastradas na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social (FPS).

“Apesar da crise, a ADS continua comprando a produção rural dos agricultores credenciados nos nossos programas. Dessa forma, garantimos a segurança alimentar de milhares de famílias e conseguimos manter a economia do setor primário aquecida”, explicou o presidente da Agência, Flávio Antony Filho.

Entre os produtos que serão distribuídos estão abacaxi, abóbora, carne moída, banana pacovã, banana, cheiro verde, couve, feijão de metro, batata doce, farinha branca, polpa de frutas, limão, maxixe, macaxeira, mamão, pimentão, pimenta de cheiro e farinha amarela. Um total de 127 toneladas.

A ação beneficiou, até o momento, 164 produtores rurais credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) nos municípios de Benjamin Constant, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Carauari, Codajás, Eirunepé, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Manaquiri, Manacapuru, Parintins, Rio preto da Eva, além da capital Manaus.

Feirantes

O Governo do Amazonas também está adquirindo parte das vendas dos feirantes. Nesta quarta-feira (15), serão entregues mais 7 toneladas de alimentos oriundas de 57 produtores nos municípios de Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Rio Preto da Eva.

Entre os alimentos comprados dos feirantes, estão: macaxeira, goma, farinha, batata doce, pimentão, tucumã, ingá, cupuaçú, coco, rambutã, mamão, entre outros. Um total de 41 produtos regionais.

Os participantes do setor de alimentação das Feiras de Produtos Regionais da ADS também farão a entrega de lanches que serão distribuídos nos pontos de acolhimento do Governo do Amazonas. Salgado, pastel, sopa, açaí, sanduíche, tapioca, suco, pão artesanal, bolo, entre outros alimentos serão entregues por 30 feirantes.

Doação

O Governo do Amazonas está com cadastro aberto para associações e instituições que desenvolvem trabalhos de assistência social possam receber doações de alimentos regionais. O cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do site www.sejusc.am.gov.br. O prazo para cadastro se encerra nesta quarta-feira (15).