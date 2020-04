"Home Care Solidário" vai doar cestas básicas a famílias vulneráveis

O projeto que deu início no mês de abril, já arrecadou e distribuiu cerca de 931 cestas básicas | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo de voluntários do Ministério Internacional da Restauração (MIR), localizada na estrada da Ponta Negra (Zona Oste) vai doar 260 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social que sofrem com o impacto financeiro devido à pandemia da Covid-19. A ação será às 15h30, nesta quarta-feira (15) e faz parte do projeto "Home Care Solidário", que se caracteriza pelas doações e entregas de cestas nas casas das famílias.

"Nesse tempo de pandemia estamos diariamente nos mobilizando para suprir inúmeras famílias que estão precisando de apoio de mantimentos. A proposta do projeto é fazer com que o nossos voluntários vão até às casas dessas pessoas e entreguem as cestas para evitar aglomerações. Agradecemos desde já a todos que estão somando conosco com esse ato de amor ao próximo", destacou o presidente do MIR, apóstolo Renê Terra Nova.



Devidamente equipados com máscaras de prevenção no combate a Covid-19, os voluntários sairão da sede da igreja até as residencias. Os fiéis, em virtude do coronavírus, preferiram evitar aglomerações e reuniram uma pequena equipe para realizar o ato de solidariedade.

O projeto que deu início no mês de abril, já arrecadou e distribuiu cerca de 931 cestas básicas que são frutos de doações dos membros da igreja local e da iniciativa privada. Para a psicóloga e voluntária do projeto Limaria Damasceno, participar dessa ação durante esse período é um ato de amor.

“Eu me sinto honrada em poder ajudar muitas famílias nesse momento tão difícil. Estamos trabalhando para ajudar muitas pessoas e sabemos o quanto é difícil não poder atender todo mundo mas estamos diariamente somando esforços para fazer o melhor. Quando realizamos essa ação nos sentimos melhor porque estamos levando mais esperança e alegria para um lar. Estou na maior expectativa para as doações que serão feitas e acredito que receberemos mais doações”.