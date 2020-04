Amazonas antecipa projeto Anjos da Saúde para atuar contra a Covid-19

O projeto visa fortalecer os serviços de atendimento aos usuários da rede estadual, com vistas ao acolhimento e humanização | Foto: Israel Uchoa

Manaus - Diante da pandemia do novo coronavírus no Amazonas, o projeto Anjos da Saúde foi antecipado e inicia suas atividades nesta quarta-feira (15) nos quatro principais prontos-socorros de Manaus: João Lucio Machado, Platão Araújo, 28 de Agosto e Delphina Aziz.

Na terça-feira (14), foi realizada a reunião de alinhamento da coordenação do projeto com os diretores das unidades, na sede da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), com a participação da secretária Simone Papaiz e do diretor da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Amazonas (Aades), Bráulio Lima.

Eles atuarão 24 horas nas unidades de saúde | Foto: Israel Uchoa

De acordo com a secretária, o projeto vem se somar a uma série de outras ações de governo com o objetivo de fortalecer os serviços e foi antecipado por conta da covid-19.

“A implantação do projeto no contexto da epidemia do novo coronavírus será um reforço a mais para ajudar o governo a ofertar um atendimento mais qualificado a quem precisar”.A equipe multiprofissional, com assistentes sociais, psicólogos e outras áreas, dará apoio no atendimento interno e nas tendas de triagem externa que estão sendo implantadas nas unidades para organizar o fluxo de pacientes na rede de saúde.

O Anjos da Saúde é um projeto com foco na humanização | Foto: Israel Uchoa

Eles atuarão 24 horas nas unidades de saúde, ouvindo diretamente dos usuários quais suas necessidades e dificuldades e informado a gestão superior para a tomada de decisões rápidas que possam melhorar o atendimento na ponta.

Simone Papaiz, que esteve à frente do processo de implantação do sistema de humanização na rede de São Paulo, afirma que a saúde de não se limita ao atendimento médico.

"É preciso estar na ponta monitorando para ver se o serviço está sendo bem prestado, se tem resolutividade para o cidadão. Esse projeto traz uma escuta qualificada por nos dar esse feedback dos usuários", disse Simone Papaiz.

A atuação do projeto é nos quatro principais prontos-socorros de Manaus: João Lucio Machado, Platão Araújo, 28 de Agosto e Delphina Aziz | Foto: Israel Uchoa

O Anjos da Saúde é um projeto com foco na humanização, mas tem como principal objetivo melhorar o atendimento ao usuário na ponta, por meio do monitoramento dos atendimentos e dos serviços oferecidos nas unidades. O projeto tem a parceria da Aades, responsável pela contratação dos profissionais – psicólogo, técnico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, assistente social.

*Com informações da assessoria.

Confira a 1ª edição do Web TV News, que foi ao ar nesta quarta-feira (15), com apresentação de Tatiana Sobreira:

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>