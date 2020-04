Jovens desaparecem após saírem para caçar no interior do Amazonas

| Foto:

Manicoré (AM)- As buscas por dois jovens que desapareceram há mais de cinco dias em uma região de mata no município de Manicoré (a 330 km km de Manaus) devem ser iniciadas nesta quarta-feira (15). O adolescente Taysson França, 17, e Weverton Palheta, 20, estão desaparecidos desde a manhã da última sexta-feira (10), quando saíram para caçar em uma imensa área de mata próxima do rio Atininga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os jovens estão perdidos há seis dias na área de mata da comunidade do Zé Froes. O desaparecimento foi registrado na tarde do último sábado (11), na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré.

Uma equipe, com quatro bombeiros do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) de Manaus, foi enviada ao município na manhã desta quarta-feira (15) para realizar as buscas pelos jovens.

