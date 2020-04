Casos de Covid-19 passam de 1500 no Amazonas

| Foto: UFSC

Manaus- A coletiva on-line desta quarta-feira (15) que divulga o informativo diário da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) confirmou 70 novos casos de Covid-19 no Amazonas. A capital possui 1.350 pessoas infectadas e o interior já são 204, totalizando 1.554 pacientes com coronavírus. No entanto, esse número deve aumentar, pois 700 amostras seguem em análise no Laboratório Central.

As autoridades de saúde que apresentaram o relatório foram a secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, e o infectologista da Fundação de Medicina Tropical (FMT), Dr. Marcus Vinícius Lacerda.

São 194 pessoas que estão se recuperando da Covid-19, essas pessoas seguem fora do período de transmissão. Questionada pela imprensa porque esse número é pequeno comparado a outras estatísticas no Brasil, a diretora-presidente da FVS respondeu:

“É necessário que os pacientes fiquem internados por três semanas, dependendo do grau da Covid-19. Não podemos falar que essas pessoas estão curadas. Sem contar que contabilizamos pessoas que seguem em melhora, mas permanecem no hospital em leitos clínicos”, explicou Rosemary.

A FVS segue analisando, ainda, 432 casos suspeitos, sendo que 75 destes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Crianças

A Fundação de Vigilância testou até o momento três crianças e segue investigando oito casos suspeitos. A preocupação com as crianças tem deixado os pais com um certo temor, de acordo com o infectologista Marcus. Segundo o médico da FMT o número de ligações de pais com medo de o filho está doente é grande. E ele tranquiliza às famílias amazonense afirmando que é necessário entender os sintomas.

“As crianças nesse período chuvoso da região possuem uma predisposição para doenças respiratórias, o que se deve fazer prevenir e tratar. Não se automediquem, o uso sem autorização médica de cloroquina e azitromicina podem ser letais, por causar arritmia cardíaca. Pesquisas de laboratórios nomeados pelo mundo, confirmam essa informação. A melhor maneira de prevenção a todos é ficar em casa” enfatizou Marcus.

Leitos

A secretária Simone Papaiz, confirmou que o Amazonas está no aguardo de 26 novos leitos clínicos que o Ministério da Saúde destinou para o Estado. Ela falou sobre a situação dos municípios.

“No interior foram distribuídos 65 respiradores e estamos aguardando chegar 26 leitos clínicos. É importante citar que 20 leitos de UTI estão sendo instalados no hospital Delphina Aziz. Estamos lutando no combate ao vírus. Não esqueça de se prevenir e ficar em casa”, explicaou.