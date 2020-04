Acidentes por animais peçonhentos têm redução de 14% no Amazonas

O número de acidentes com animais peçonhentos no Amazonas chegou a 831 no período de janeiro a março de 2020, em uma redução de 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 968 casos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ainda de acordo com o levantamento, as serpentes seguem como as principais causadoras de acidentes envolvendo animais peçonhentos no estado. De janeiro a março deste ano, FVS-AM registrou 591 acidentes; o que representa 71% do total de casos.

Apesar das serpentes se manterem no topo do ranking de causadores de acidentes por animais peçonhentos, houve uma redução em 15% dos casos por esses répteis no comparativo entre o primeiro trimestre deste ano e o do ano passado, quando foram registrados 699 casos.

O escorpião aparece em segundo lugar entre os animais que mais causam acidentes. O levantamento aponta para 136 acidentes por esse invertebrado. Na lista de causadores de acidentes seguem ainda aranhas (51), lagartas (7) e abelhas (5).

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, ressalta que o maior registro de acidentes por estes animais ocorre nas cheias dos rios. “Os ataques por animais crescem no período das chuvas, pois eles ficam sem abrigo e passam a invadir as casas das pessoas, por isso a atenção deve ser maior nessa época do ano“, alertou.

O médico veterinário Deugles Cardoso, da Gerência de Zoonoses da FVS-AM, aponta para a necessidade das secretarias municipais de saúde do Amazonas de atuarem no combate a acidentes por animais peçonhentos a partir da prevenção.

“Prevenir é sempre melhor para evitar novos casos. É preciso manter a higiene do local e evitar o acúmulo de coisas. É a melhor forma de prevenir esses acidentes”, ressaltou.

Deugles esclarece que os animais peçonhentos estão presentes em diversos ambientes, na maioria rurais, mas também podem aparecer no meio urbano, sendo surucucus e jararacas as mais presentes no Amazonas.

“Muitos dos acidentados são adultos jovens do sexo masculino, e o tratamento é feito com soro antiofídico, que deve ser realizado de maneira específica para neutralizar os efeitos do veneno”, informou.

Números

Os municípios que mais apresentaram notificações de acidentes por animais peçonhentos, durante esse primeiro trimestre de 2020, foram Manaus (90), Itacoatiara (76), Parintins (45), Coari (40) e Apuí (35). No caso da capital do estado, parte dos 90 pacientes é original de outros municípios amazonenses. Em 2019, foram notificados 3.297 casos.

Prevenção

As recomendações para se prevenir de acidentes com animais peçonhentos incluem usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem; examinar calçados, roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las; afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários; não acumular entulhos e materiais de construção; limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede; vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés; utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos; manter limpos os locais próximo das casas, jardins e quintais; evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto às casas e manter a grama sempre cortada; e limpar terrenos baldios, pelo menos na faixa de um a dois metros junto ao muro ou cercas.

A FVS-AM recomenda a quem sofrer acidente, por serpente ou por qualquer outro animal peçonhento, que procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Em Manaus, os atendimentos de pacientes vítimas de acidentes por animais peçonhentos são realizados na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HDV), que é referência de tratamento com soroterapia para esses tipos de acidentes. Os números para contato telefônico da instituição são o (92) 2127-3555, 2127-3401 e 2127-3519.

*Com informações da assessoria