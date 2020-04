Crematório não é mais prioridade no Amazonas, diz governo do AM

Manaus- O crematório do Amazonas, que seria construído para vítimas da Covid-19 , não é mais prioridade no Amazonas. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), disse que não há mais a orientação para cremar corpos de vítimas da doença, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), reavaliar suas notas técnicas a respeito. O crematório seria de iniciativa privada.

Ainda segundo a nota, a Anvisa não recomenda cremação. É uma opção da família decidir entre o enterro tradicional, com medidas estritas de segurança, ou a cremação.

Wilson Lima declarou no último dia 25 de março que seria criado um espaço que atenda ao serviço no município de Iranduba (distante 27 km de Manaus). O secretário executivo de Atenção Especializada no Interior, Cássio Roberto, enfatizou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já mudou a medida da necessidade de cremação das vítimas da Covid-19.

“As vítimas podem ser enterradas dentro de critérios previstos pela Anvisa. Já nos reunimos com as funerárias e elas já estão capacitadas para realizar os velórios, de acordo com as recomendações. A despedida não pode ser longa e também precisa obedecer a um número limitado de pessoas usando máscara e álcool em gel para que não sejam contaminadas”, explicou Cássio.

Algumas medidas

Durante os cuidados com o cadáver, apenas profissionais estritamente necessários poderão estar no ambiente e todos devem estar com o Equipamento de Proteção Individual (EPI), incluindo gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, luvas e avental impermeável.

Os tubos e cateteres devem ser removidos com cuidado e descartados posteriormente. O corpo é acondicionado em saco impermeável à prova de vazamento e selado. Logo após, é identificado adequadamente com o risco biológico do contexto Covid-19. A maca de transporte dos corpos é usada somente para esta finalidade.

Regras para enterro no Amazonas



As cerimônias de velório e sepultamento de vítimas da Covid-19 ou casos suspeitos em Manaus tiveram regras estabelecidas em decreto assinado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, no último sábado (11). Também foram definidas normas das cerimônias de pessoas que morreram por outros motivos, regras para evitar contaminação e aglomeração de pessoas.

Mortes com Covid-19 ou casos suspeitos

Nos enterros e velórios de casos confirmados ou suspeitos da Covid-19, apenas três pessoas poderão participar das cerimônias, respeitando a distância mínima de dois metros entre elas. Assim que o óbito for confirmado e o corpo preparado pelas agências funerárias, ele deve seguir imediatamente para o sepultamento ou cremação.

Apenas um veículo que conduz a urna funerária e um veículo particular poderão participar do cortejo. Pessoas em grupo de risco do novo coronavírus não devem participar das cerimônias de forma alguma.

Mortes sem Covid-19

As cerimônias de sepultamento e velórios de pessoas que não tiveram a morte confirmada pelo novo coronavírus também devem obedecer algumas regras. Está limitado a participação de apenas 10 pessoas na cerimônia de velório que tem tempo limitado de duração de até 2h. A cerimônia deve ocorrer, de forma obrigatória, entre 7h e 15h.

Com o objetivo de evitar aglomeração, apenas cinco pessoas poderão ficar dentro da sala onde ocorre o velório, respeitando a distância de dois metros eles elas. A aglomeração de visitantes do lado de fora da sala é proibida. O cortejo poderá ter apenas o carro que leva a urna funerária e mais dois veículos particulares, podendo participar apenas cinco pessoas do sepultamento.

As agências funerárias deverão providenciar a afixação de cartazes com avisos e recomendações sobre o novo coronavírus, de acordo com orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. Ainda devem disponibilizar água, sabonete líquido, papel toalha e álcool em gel 70% para higienização das mãos dos visitantes.