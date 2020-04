Olha o gás! Saiba os cuidados para evitar acidente doméstico

Foram registradas cinco ocorrências de acidentes domésticos no primeiro trimestre de 2020 | Foto: Divulgação

Acidentes envolvendo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, por exemplo, caiu em 45%. A análise de dados dos meses de janeiro a março dos anos de 2019 e 2020, mostra o número. No primeiro trimestre de 2019, nove casos foram atendidos pelos bombeiros com esse tipo de ocorrência e neste ano foram contabilizados cinco.

De acordo com o coordenador de Comunicação Social do CBAM, Major Janderson Lopes, se todos moradores ficarem atentos com as prevenções de acidentes em casa, é provável que índice fique ainda menor.

“Quanto mais as pessoas ficam nas residência entende-se que estejam atentas às rotinas. Logo, se alguém estiver preparando um alimento, os outros podem observar, e sentir o cheiro caso esteja vazando gás. Trabalhando juntos, é possível que ao invés de aumentar o número de acidentes, tenhamos uma redução. Tendo em vista que as pessoas vão agir antes do acidente, sem precisar acionar o corpo de bombeiros, afinal CB é chamado quando o acidente ganha grandes proporções.”, disse.



Atenção nas orientações

Nenhuma casa está blindada aos perigos de acidentes domésticos, mas estes podem ser evitados. O Major Janderson afirmou, que o principal cômodo que ocorrem os acidentes é na cozinha. Por isso, eler orienta sobre as maneiras de prevenir os acidentes mais comuns.

“Fique atento aos cuidados realizados na cozinha, região do fogão e botija de gás principalmente. Observe se existe algum tipo de vazamento, pois isso, pode acarretar um princípio de incêndio. É importante seguir a recomendação do Corpo de Bombeiros que indica que a botija de gás fique do lado externo da casa ou área arejada do apartamento. Olhe a mangueira que conecta a botija ao fogão. Certifique-se que ela esteja dentro do período de validade e se está em boas condições de uso”, explicou Janderson.

Olhar sempre o estado das mangueiras é necessário, elas não podem estar ressecadas, nem fora do período de validade. Mangueira precisa obrigatoriamente possuir o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Segundo os bombeiros, mangueiras tem validade de no máximo cinco anos.