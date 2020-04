Justiça suspende contrato entre Governo e Hospital Nilton Lins no AM

Manaus – A justiça do Amazonas suspendeu, na quarta-feira (5), o contrato com o Complexo Hospitalar Nilton

Lins, firmado com o objetivo de ampliar a capacidade da rede pública de saúde ao

atendimento de novos casos de Covid-19 no Estado.

O contrato de aluguel para três meses, no valor de R$2,6

milhões, foi anunciado pelo Governador Wilson Lima (PSL) com justificativa de lotação

no Hospital referência Delphina Aziz, mas ainda não havia data definida para

iniciar o funcionamento no Complexo Hospitalar. A nova unidade teria 400 leitos, com

50 para UTI, de acordo com o governador.

A ação popular com pedido de urgência para suspensão do

contrato foi requerida pelo advogado Eduardo Humberto Deneriaz Bessa e a

decisão foi determinado pelo juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, Cezar Luiz

Bandiera.

‘’[...] sustenta que o valor global do contrato é excessivo,

considerando que se refere apenas ao aluguel do espaço, desprovido de quaisquer

equipamentos, [...] deveria o poder público, antes de buscar as instalações do

complexo, ampliar os leitos no Hospital Delphina Aziz ou buscar as unidades

particulares filantrópicas’’, defende o documento.

O valor investido na locação deve ser devolvido em até 48

horas sob pena de bloqueio judicial de verbas, e consta ainda a decisão de

pagamento mínimo de 50% do valor do contrato, valor de R$1.300.000,00 (um

milhão e trezentos mil reais), para que seja destinado a compra de aparelhos, testes,

EPis e contratação de pessoal para unidades em funcionamento no atendimento a

pacientes com coronavírus.

Governo

Em nota, o Governo do Amazonas informou que que vai recorrer da decisão judicial que concedeu liminar suspendendo a implantação de 400 leitos para atender pacientes do novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital da Nilton Lins. Para o Estado, a decisão é incabível pela tentativa de paralisar o andamento da unidade de retaguarda, que é urgente e essencial para ampliação da capacidade da rede estadual de assistência.

O Governo informa, ainda, que mantém os trabalhos para a implantação da unidade, tendo em vista que ainda não foi intimado para cumprimento da decisão. De acordo com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a liminar foi concedida ferindo o processo legal, sem parecer do Ministério Público do Estado e sem que o Governo fosse notificado a prestar esclarecimentos.

"Para o Governo do Amazonas, a decisão também é incabível e causa estranheza porque ao invés de questionar a legalidade do contrato de aluguel, suspende a urgente necessidade de ampliação da rede de assistência para atender a população. Na avaliação do Estado, o investimento no Hospital da Nilton Lins está muito abaixo do que outros estados têm investido para implantar hospitais de campanha, em espaços sem estrutura mínima. O Hospital da Nilton Lins já possui estrutura de um grande hospital, necessitando que o Estado concentre investimentos apenas em insumos e pessoal", informou um trecho da nota.

Coronavírus

Com 1.554 casos confirmados de covid-19 e 106 óbitos no Amazonas, de acordo com boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) na quarta-feira (15), o estado é o 1º a apresentar sinais de colapso na rede pública de saúde com 90% dos leitos ocupados.

Após a suspensão do contrato com o Complexo Hospitalar Nilton Lins, o governador Wilson Lima (PSL) anunciou na noite de quarta-feira, a abertura de 45 novos leitos (25 de UTI e 20 clínicos) no hospital referência, conforme recomendação da decisão judicial.

Confira a decisão:

.aet-resp-img-center {width:100%; height:auto; display:block; margin-left:auto; margin-right:auto}

.aet-width-adjust {width:100%; height:auto; display:block; margin-left:auto; margin-right:auto}

#aet-info-container {width:100%; height:auto;}

Veja medidas de segurança contra do coronavírus: