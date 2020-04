App de pré-agendamento de teste rápido para Covid-19 está disponível

O objetivo é agilizar o diagnóstico dos profissionais da saúde e afastá-los durante o período de sintomas | Foto: Divulgação

Manaus - Profissionais de saúde do Amazonas que estão atuando na rede de saúde e apresentarem sintomas do novo coronavírus (Covid-19) já podem pré-agendar o teste rápido por meio do aplicativo SASi, do Governo do Amazonas. O SASi está disponível nas lojas de aplicativos de celular e no site da FVS.

De acordo com a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, o agendamento permitirá a triagem dos profissionais que precisam fazer o teste, além do monitoramento dos mesmos.

“Ele (o aplicativo) está disponibilizado no site da FVS, vai ter lá um link específico para que todos os profissionais da saúde baixem o aplicativo e possam entrar em monitoramento à medida que desenvolvam sintomas. Ele (o profissional) vai ter, automaticamente, agendada a sua data de exame, na data exata ele vai fazer o teste rápido, sendo negativo ele vai estar apto para continuar seu trabalho, sendo positivo ele então vai cumprir todo o período de quarentena”, explicou Rosemary.

O objetivo, segundo a diretora da FVS, é agilizar o diagnóstico dos profissionais e afastá-los durante o período de sintomas, evitando a contaminação de pacientes e permitindo o monitoramento do quadro para evitar o agravamento e prevenir o óbito.

Mas ela alerta que o teste só é eficiente a partir do oitavo dia de sintoma, quando o organismo começa a produzir os anticorpos que vão acusar o resultado positivo. Antes disso, as chances de dar falso negativo são altas. Ela também observa que o profissional precisa estar atuando na rede de saúde.

O serviço de testagem está sendo feito em parceria com a Escola de Enfermagem e com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Após fazer o agendamento por meio do aplicativo, o profissional será avisado do dia do teste, que deverá ser feito na Escola de Enfermagem, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

No local haverá uma triagem para checar as informações apresentadas no agendamento e confirmar se o profissional está atuando na rede, bem como se preenche os requisitos para a testagem. A atendimento presencial é apenas para quem estiver agendado.

A presidente da FVS lembra que a equipe de coleta é limitada e tem capacidade para atender até 60 pessoas por dia – 30 pacientes pelo período da manhã e 30 à tarde. Por isso a necessidade de agendamento prévio. O profissional sairá com seu resultado nas mãos para apresentar nas unidades de saúde que atuam.

Passo a passo

O profissional de saúde da capital que apresentar febre e sintoma respiratório vai procurar nas lojas de aplicativos de celular ou acessar pelo telefone o site da FVS para acessar o link de download do aplicativo de monitoramento SASi.

Com um código exclusivo para o profissional de saúde (YPV33), o usuário vai cadastrar dados pessoais, como nome, telefone e realizar a solicitação do exame somente a partir do 8º dia de sintomas. Em seguida, o profissional vai anexar o atestado médico e selecionar o ícone “Próximo”. Uma mensagem vai informar o status do pedido e a data do agendamento que poderá ser acompanhada no menu, pelo ícone “Histórico”.

