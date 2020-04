Em Manaus, jacaré fiscaliza isolamento social na praia da Ponta Negra

Manaus - Na noite da última quarta-feira (15), moradores do bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, flagraram um jacaré nos arreadores dos condomínios, já com certa distância da orla da praia. Nas redes sociais, os amazonenses, claro, reagiram com memes, relacionando à pandemia do coronavírus.

🐊 OLHEM QUEM APARECEU NA PONTA NEGRA 😮 pic.twitter.com/UEFXljWonj — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) April 16, 2020

No twitter, a foto de um jacaré na Ponta Negra chamou a atenção, mas o fato começou a ser usado como forma de "protesto cômico" em relação ao isolamento social, deviso à pandemia do novo coronavírus. "Aqui em Manaus, a Prefeitura começou a soltar jacarés nas ruas pro pessoal respeitar o isolamento", disse uma das postagens.

Na rede social, "twitteiros" amazonenses frequentemente protestam contra o desrespeito à quarentena, que resulta no aumento progressivo da proliferação da doença Covid-19. "Prefeito de Manaus em coletiva afirma que contratou animais selvagens para fiscalizar se as pessoas estão em isolamento social. Saiba mais", outra postagem brincou, em alusão a uma notícia.

aqui em Manaus a prefeitura começou a soltar jacarés nas ruas pro pessoal respeitar o isolamento pic.twitter.com/ju5HUVaCHz — bruno (@brvnopnhr) April 16, 2020

A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas confirmou, na quarta-feira (15), 70 novos casos de coronavírus, totalizando 1.554. No entanto, de acordo com pesquisa feita por cientistas e estudantes da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UNB) até 11 de abril, havia 39.329 casos de Covid-19 no Amazonas, diferente dos 1.050 apontados pelo governo, na data. Para saber mais, clique aqui.

