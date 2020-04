1,7 mil pessoas com Covid-19 no AM e Governo faz alerta sobre leitos

Manaus- Com 1.719 casos confirmados da Covid-19, o Amazonas segue em uma rápida propagação da doença. No boletim diário do Governo Estado, apresentado nesta quinta-feira (16), em menos de 24 horas foram contabilizados 165 novos casos, 18 mortes confirmadas e outras 31 estão sob investigação. Seguem 700 amostras para análise.



As autoridades da saúde, que apresentaram o relatório, são a secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto. O número de pacientes confirmados em Manaus é de 1.459 e no interior são 260.

No interior do estado

A doença chegou em 21 municípios e somam 260 casos. As mortes confirmadas por coronavírus no interior são de 31 pessoas. As cidades que registraram são: Manacapuru com 149 casos e seis mortes, Parintins com 11 e três mortes, Itacoatiara com 18 e três mortes; Careiro Castanho com 5 e uma morte; Carauari com 3 uma morte; Novo Airão com 2 e uma morte; Tabatinga com 2 e uma morte; Manicoré com um caso onde o paciente morreu.

Pacientes internados

Cerca de 688 pessoas seguem internadas no Hospital Delphina Aziz, entre estes 164 casos testaram positivo e 534 estão sendo investigados. O número atual de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) subiu para 124. Vale lembrar que entre os pacientes estão os profissionais da área da saúde, que hoje representam 7% do índice geral dos doentes. Segundo as informações da FVS, são 122 servidores contaminados.

Dos leitos

Questionada pela imprensa sobre o motivo de já iniciarem o contrato relacionado ao Hospital Nilton Lins, a secretária estadual afirmou que existe um déficit de leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) local, desde 2010. E que, atualmente, a quantidade de leitos ainda não é suficiente.

“Temos cadastrados 682 leitos no total do Estado, sendo que 281 leitos já estão em uso por pacientes da Covid-19. Com a pandemia houve uma super lotação nos hospitais, por isso estamos agindo por precaução e fechando o contrato com o hospital Nilton Lins. Não podemos esperar o Delphina lotar para resolver a situação”, disse Simone.

A secretária seguiu explicando que para atender o Estado seriam necessários mais de 2.030 leitos, que seriam divididos. 800 deles seriam leitos de UTI e o restante leitos clínicos, porém, essa não é a realidade do Estado. Simone ressaltou a importância do isolamento social e afirmou que se continuar assim a saúde não terá como suprir a demanda.

“Essa situação não é exclusividade do Amazonas, o país e o mundo está enfrentando essa pandemia. Delphina é um contrato de gestão, antes tínhamos 134 leitos e hoje estamos com 203. Se continuar com esse número de pacientes, não teremos leitos suficientes”, falou Simone.