Saúde mental dos profissionais em tempos de coronavírus está ameaçada

Manaus - Profissionais de saúde são os principais na linha de frente contra o novo coronavírus. Além de correrem grande risco de contrair a doença pelo contato diário com pacientes, há um lado que, por vezes, pode ser deixado de lado: saúde mental, que fica afetada pela saudade da família e pela realidade de ver mortes diariamente. Em todo o mundo, a Covid-19 já fez mais de 130 mil vítimas.

Segundo boletim publicado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, há 57 casos notificados do novo coronavírus em profissionais da saúde no Estado. Destes, 10 estão internados, dos quais, oito estão em leitos clínicos e dois em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma técnica de enfermagem que trabalha no hospital Delphina Aziz, principal no atendimento de coronavírus no Amazonas, falou com a reportagem depois de um plantão intenso na unidade. Em prantos durante toda a entrevista, ela disse que queria descansar, mas não conseguia.

"Eu fico preocupada. Olho para os lados no hospital e não consigo fazer nada pelos pacientes que estão em estado grave por coronavírus. Muitos estão morrendo", diz ela, que preferiu não ter o nome divulgado.

A profissional tem tido crises de ansiedade recorrentes desde que entrou em contato com os primeiros casos e mortes pela Covid-19. Ela até mesmo voltou a fumar, o que "não fazia há muitos anos", sem lembrar a data exata de quando havia parado.

"O caminho da internação para a morte acontece tão rápido que a gente não tem tempo de agir. No hospital, nós cuidamos dos pacientes, mas eles não ficam estáveis. É o tempo todo com a pressão e os sinais vitais se alterando. Já em outra parte da mesma unidade, lidamos com familiares aflitos aguardando notícias, desesperados", conta a profissional.

Ela diz que também é técnica em um hospital particular de Manaus. "Eu chego lá no meu outro trabalho e penso que vou ver um cenário diferente, mas não. É a mesma coisa. Chegam idosos com sintomas graves, passando muito mal", afirma ela.

A técnica diz que não tem conseguido dormir, mas que fez uma promessa a si mesma que não desistiria. "Eu disse também a Deus que se eu escolhi esse caminho eu vou até o final. Meu plano é lutar até o final dessa guerra e com muita fé nós vamos vencer", comenta ela.

Longe da família



Silvia Barreto é médica pediatra no hospital Adventista, em Manaus. Ela diz que a preocupação com a nova doença tem sido constante. Como principais pontos que causam essa sensação ruim, ela aponta "o desconhecimento para tratar da melhor forma o paciente" e também "a saudade das nossas casas".

Ela conta que está afastada dos pais e dos filhos desde que os casos se agravaram. "Estamos todos fragilizados nesse momento, então pesa mais a parte psicológica. Eu mesma tenho ficado em casa, em Manaus, e o restante da minha família tem morado no nosso sítio, fora do perímetro urbano", comenta Silvia.

Silvia Barreto diz que só não é mais afetada pelo impacto da Covid-19 porque não trabalha com os principais casos e hospitais, já que sua área é a pediatria | Foto: Reprodução

A médica diz que o maior medo dos profissionais é pegar a doença e passar para alguém da família, e por isso muitos de seus colegas tem alterado completamente o convívio social. "Eu choro todos os dias quando falo com meus filhos, porque eles também choram e pedem para dormir comigo. Não tem coração que não se abale", diz ela.

Ela diz que no Adventista, hospital onde trabalha, ela faz acompanhamento psicológico. A própria unidade dispõe do serviço gratuitamente para os profissionais. "Além disso, busco sempre falar com as pessoas que eu amo e que me fazem bem. É bom saber que ajudamos, que nem sempre vencemos, mas que vamos até o final pelo paciente, mesmo que coloquemos nossa vida em segundo plano", afirma a médica.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Hospital Adventista para saber mais sobre o atendimento psicológico para profissionais de saúde, mas não conseguiu resposta até o fechamento desta matéria.

Cobranças, medos e soluções

A médica psiquiatra Alessandra Pereira explica que os profissionais da saúde costumam sentir frequentemente tristeza, impotência e desamparo pelo sistema caótico. "Além disso, eles apresentam desespero por ter que fazer escolhas difíceis diante da falta de estrutura adequada, sintomas depressivos, revoltas e crises de ansiedade", afirma a especialista.

Alessandra diz que a cobrança de que o médico apresente soluções mesmo sem suporte é muito alta. Como se não bastasse, segundo ela, há ainda a cobrança do profissional consigo mesmo.

"Já temos quase 20% dos profissionais de saúde de Manaus afastados por adoecimento físico ou emocional. Nesse último caso, a pessoa da área da saúde desenvolve um adoecimento psíquico, como ansiedade ou depressão, e precisa se afastar da sua função porque perde produtividade", comenta ela.

Alessandra já esteve na WEBTV Em Tempo para falar sobre brigas triviais na quarentena | Foto: WEBTV EM TEMPO

Ela lembra que o luto é impactante para qualquer indivíduo, mas que no caso dos profissionais é aumentado, já que eles sabem que surgem doentes e mortes por falta de equipamentos de proteção. Além disso, porque a Covid-19 atinge também colegas no mesmo ambiente de trabalho em que estão.

Ela diz que profissionais da saúde e hospitais precisam valorizar ações corporativas e manejar o estresse e ansiedade para diminuir o impacto da pandemia. "É importante incentivar o suporte social entre os colegas de trabalho e também permitir que funcionários sejam ouvidos pelas chefias para que o ambiente de trabalho seja melhorado", diz ela.

Segundo ela, o sentimento que precisa se sobressair é o de gratidão pelas coisas boas da vida. "Use isso junto com boas pausas de repouso. Tire um tempo para si, quando possível e fale com a sua família e amigos, mesmo que à distância", aconselha a psiquiatra.

Suporte psicológico é oferecido a profissionais da enfermagem no AM

Com a proposta de fornecer apoio psicológico durante o período de pandemia do novo coronavírus, a Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), criou um canal de diálogo com seus colaboradores - em sua maioria, profissionais da enfermagem -, para trabalhar o controle da ansiedade durante o exercício da profissão e também no pós-plantão. A psicóloga Francivânia Vieira, gerente do Núcleo de Educação Permanente da instituição, explica que a metodologia inclui o envio de material didático, dinâmicas e atendimento presencial, caso necessário.

O grupo é coordenado por ela e pela psicóloga Quézia Freitas, que atua no Ambulatório de Egressos da Secretaria de Estado da Saúde (Susam). De acordo com Francivânia, a medida foi adotada considerando a carga de estresse obtida por esses profissionais, que estão na linha de frente do combate à COVID-19, cuja disseminação segue acelerada em vários países, inclusive no Brasil, conforme dados de instituições como a Organização Mundial da saúde (OMS).

A metodologia segue protocolos de psicologia e o Código de Ética da categoria e inclui recomendações como: procurar um lugar mais calmo, se possível, para alguns minutos de reflexão durante o dia; praticar exercícios respiratórios - principalmente ao acordar e na hora de dormir; buscar dialogar quando se sentir ansioso e utilizar a tecnologia a seu favor para não se sentir só, mantendo, assim, um contato permanente com o mundo externo (o uso de videochamadas é um exemplo neste último caso).

Homenagem

No dia 25 de março, Anderson fez uma homenagem aos profissionais de saúde que estão atuando em hospitais durante a pandemia do coronavírus (Covid-19) e viralizou nas redes sociais. A canção “Milhares de abraços” chegou a marca de 286 mil visualizações desde o dia em que foi postada.

O cantor e compositor cachoeirense conta que gravou o vídeo caseiro depois que diversos profissionais e pessoas pediram orações. “Em tempos de incertezas, onde o mundo parou, temos uma linha de frente com gigantes preparados para defender com sua própria vida, grandes e pequenos”, disse. Leia mais