Grupos médicos criticam 'cápsulas' que prometem proteger profissionais

Manaus - Equipamentos de proteção para profissionais são um dos principais assuntos debatidos durante a pandemia de coronavírus. Um novo já está em teste e é inspirado nos 'hoods', cápsulas que protegem os bebês recém-nascidos. Essa espécie de tenda de proteção já é utilizada em alguns hospitais de Manaus e tem até fabricação no Amazonas. Mas, associações médicas já acenderam alertas.

Uma nota técnica assinada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e outros grupos médicos critica o uso das cápsulas de proteção, câmaras, tendas e boxes como equipamentos de proteção no atendimento de pacientes com Covi-19.

No texto, as associações mencionam que "circula em alguns veículos da imprensa e maciçamente em redes sociais a utilização de novos dispositivos tipo “câmara, tendas e boxes” e que"em tese, elas poderiam evitar que profissionais de saúde tenham contato com fluidos de pacientes durante estes procedimentos em que há o risco de tosse e aerossolização de partículas e, assim, não se contaminem".

No entanto, os grupos médicos consideram que a utilização do equipamento precisa ser debatida antes de ser aplicada em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Brasil, principalmente porque, segundo apontam, ainda faltam mais pesquisas que meçam a qualidade do equipamento.

"Não há estudos clínicos que comprovem a eficácia do dispositivo como forma de proteção para os profissionais de saúde. Como não há comprovação de eficácia baseada em estudos adequadamente desenhados, há ainda a necessidade de uso de todos os equipamentos de proteção individual necessários, mesmo neste cenário."

Risco de infecção

Na nota, as associações sugerem que profissionais da saúde podem ter ainda um maior risco de infecção pelo novo coronavírus ao utilizaram as cápsulas.

"A caixa acrílica precisaria ser descontaminada por meio da autoclave, o que poderia danificar permanentemente o material do dispositivo. Como não há a possibilidade da descontaminação pelo processo mais seguro, há o risco de grande aglomeração de patógenos que podem contaminar pacientes e profissionais".

Em outro trecho do texto, os grupos médicos citam a possibilidade da cápsula ser feita de plástico, para que assim se tornasse descartável. No entanto, lembram que não há evidências de que esse material (plástico) seria uma opção segura a ser utilizada.

O que defende quem é a favor das cápsulas

Em Manaus, a rede de hospitais Samel tem utilizado uma cápsula parecida com a mencionada na nota. O equipamento foi apelidado de 'Vanessa', nome da primeira paciente que utilizou o material. O crédito da criação é da equipe de Fisioterapia da própria Samel, em conjunto com o Instituto Transire.

O diretor-presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, defende o uso da 'tenda', por acreditar que "o método tem sido eficaz no tratamento dos pacientes diagnosticados com Covid-19 em nossos hospitais e tem evitado a intubação orotraqueal precoce, que pode causar infecções e outros danos".

Segundo ele, a equipe assistencial do hospital manuseia a cápsula com todos os equipamentos de proteção necessários, como máscaras e macacão. Ele critica a nota dos grupos médicos e lembra que "em nenhum momento foi dito que o uso desses equipamentos de proteção deveria ser descartado. A cápsula é uma proteção além dos EPIs".

Quem também defende o uso do material é o administrador Jucifram Canto, egresso da Universidade Federal do Amazonas. Ele é um dos criadores de outro tipo de cápsula protetora. Ela tem como inspiração as 'caixas' de acrílico que protegem os recém-nascidos, como citou também a nota das associações médicas.

Aliás, sobre a opinião das associações, Jucifram diz que "em nenhum momento foi dito que as cápsulas devem substituir os equipamentos de proteção já conhecidos pelos profissionais da saúde, como máscaras e aventais. Até porque a eficácia desses materiais já foi mais do que comprovada ".

O profissional ganhou projeção nacional pela invenção e teve uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo na terça-feira passada (14).

"A cápsula é apenas um complemento ao uso dos EPI's. Mas se quiserem se preocupar com eles, eu lembro que nós estamos sofrendo com a falta desses materiais, tanto em Manaus como no interior. Aqui em Parintins, onde moro, estamos tendo que nos virar fazendo equipamentos com plástico", diz Jucifram.