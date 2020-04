No Amazonas, mais de 60% das mortes por Covid-19 são de idosos

Manaus – Segundo o último levantamento feito pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o estado do Amazonas possui mais de 1.500 infectados pela novo Coronavírus, o boletim informativo divulgado na última quarta-feira apontou 106 óbitos no estado. Entre as vítimas aproximadamente 62,2% são idosos.

De acordo com o levantamento, as principais características no perfil de vítimas que vieram a óbito por conta da Covid-19 estão pessoas que possuíam Diabetes, 29,2%, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 26,4% e doenças cardiovasculares, 11,6%. O levantamento informa ainda que 6,6% das vítimas que faleceram pelo vírus eram cardiopatas e estavam com sobrepeso.

O levantamento informou ainda que o Amazonas possui 194 pessoas recuperadas, 140 internados e 432 casos suspeitos.

Os demais municípios do interior do estado apresentam os respectivos dados de pessoas infectadas: Itacoatiara (15), Iranduba (14), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (10), São Paulo de Olivença (9), Tonantins (8), Presidente Figueiredo (6), Anori e Tabatinga com três casos cada, Careiro da Várzea e Lábrea, com dois cada, Anamã, Boca do Acre, Careiro do Castanho, Manicoré, Novo Airão e Tefé, que têm um caso cada.

De acordo com o último boletim da FVS, com dados referentes a 9 de abril, no interior do estado, o total de óbitos no município de Manacapuru foi de 3 (7,5%), em Parintins 2 (5,0%), Manicoré e Novo Airão, houve um (2,5%) óbito de residente de cada município. Manacapuru é o município que mais apresenta casos de pessoas infectadas, ficando atrás somente da capital amazonense.

Os infectados que residem no interior e apresentam estado de saúde grave são orientados a viajarem para a capital para realizar os procedimentos adequados. Este foi o caso do autônomo Josafá Pereira Nogueira, 62, que residia em Novo Airão, mas foi infectado em Manacapuru durante uma viagem para comprar produtos para abastecer a distribuidora da qual era proprietário, segundo o filho da vítima Airton Nogueira, o autônomo começou a sentir os sintomas da doença assim que retornou para ao município de origem.

“Ele foi até Manacapuru pois a água e o gás que ele revendia começou a faltar e ele foi até o município comprar os produtos que precisava, na época o município já tinha dois casos mas ninguém nunca imaginava que ele iria ser infectado tão rápido. Um dia após retornar de Manacapuru ele já começou a se sentir muito cansado, com dor no peito, dificuldade para respirar foi quando a minha madrasta acionou a minha irmã e fomos buscá-lo para levar até um atendimento hospitalar de qualidade”, explicou Airton.

Ao chegar na capital, Josafá foi levado ao hospital particular Santa Julia, mas o estado de saúde era grave e o autônomo precisaria ficar na UTI. Porém, devido o valor do serviço ser alto para a família, ele foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto e posteriormente ao hospital de referência, Delphina Assis. Desde então Airton não teve mais contato com o pai.

“Ele chegou em Manaus e já precisou ser entubado. Apesar de não ter mais contato com ele desde a internação, os médicos sempre afirmaram que o estado dele era estável. Meu pai tinha histórico de diabetes, hipertensão e era cardiopata, mas sempre esteve saudável, era uma pessoa proativa e dinâmica, por isso foi um choque quando descobrimos que ele tinha contraído o vírus”, ressaltou o filho.

Após 13 dias internado, Josafá apresentou teve retrocesso no quadro clinico e faleceu no hospital no último dia 08. “Ele estava usando a cloroquina, mas o medicamento não estava apresentando eficácia. Na noite em que ele faleceu teve muita febre. Os médicos afirmaram que no dia seguinte eles começariam um novo tratamento com base em novos antibióticos, mas naquele momento eu sabia que ele não resistira e que os médicos já não poderiam fazer mais nada, tanto que na madrugada veio a falecer”, esclareceu Airton.

Emocionado, Airton contou a dor de perder o pai e não poder ter dado seu último ato de carinho a ele. “Devido a situação, ele não foi velado e precisou ser enterrado sem a presença de nenhum familiar. Não poder me despedir do meu pai é o que mais dói. E hoje, eu vejo tantas pessoas vivendo em meio a esse cenário como se a doença não fosse algo sério, mas ela levou a pessoa que eu mais amava e infelizmente as pessoas só vão perceber a gravidade quando as suas famílias forem atingidas”, contou.

Airton, que também é do grupo de risco, faz um apelo para a população proteger seus familiares e não subestimarem o vírus. “A gente nunca acha que vai acontecer com a gente e nem que vai ser tão rápido como foi com meu pai. Sendo do grupo de risco ou não é importante se proteger. Hoje eu tenho ainda mais consciência disso e se Deus quiser esse vírus não levará mais ninguém da minha família e nem ao meu redor”, alertou.

Sintomas