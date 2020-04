Governo destina mais de quatro toneladas de insumos para Manacapuru

Os itens recebidos serão destinados, principalmente, ao hospital de campanha recém-inaugurado | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas entregou, nesta quinta-feira (16), por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), mais de quatro toneladas de insumos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos para o município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O material servirá para reforçar a rede de saúde do município, já que Manacapuru é a cidade do interior com maior incidência de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), com 149 casos e seis óbitos.

Foram entregues EPIs, como óculos, toucas, luvas e máscaras hospitalares, além de medicamentos, 400 caixas de hipoclorito de sódio e insumos básicos, como gaze, esparadrapo, coletor para exames, agulha e algodão, para abastecer as unidades de saúde. Também foram destinados ao município kits produzidos pela Universidade do Estado do Amazonas, contendo avental, bota e capuz.

“Aqui a gente tem EPI, medicamento, químico-cirúrgico, para a população poder ter atendimento de qualidade na unidade hospitalar. A gente vai trabalhar em parceria com todos os municípios e vai encaminhar esses insumos. Manacapuru é uma prioridade, tendo em vista o cenário epidemiológico do aumento de casos”, destacou o secretário executivo adjunto do Interior da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), Cássio Roberto Espírito Santo.

Os itens recebidos serão destinados, principalmente, ao hospital de campanha recém-inaugurado em Manacapuru, que agora é referência para os pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. “Vamos alinhar as parcerias de como o Estado pode apoiar nesse processo todo. O financiamento da saúde é tripartite do SUS (Sistema Único de Saúde), então tem o financiamento do ente Federal, Estadual e Municipal, para que as ações aconteçam nos municípios”, detalhou Cássio.

Estrutura

De acordo com o prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, o hospital de campanha entrou em funcionamento nessa quarta-feira (15). “Nós abrimos 38 leitos, cinco para crianças e 33 para adultos. Aqui, no entorno dessa região do Baixo Solimões, nós temos em torno de 300 mil habitantes, muitos irão se deslocar para o município”, ressaltou D’Ângelo, frisando que Manacapuru é um município-polo para atendimento de pacientes de cidades vizinhas.

Ação integrada

Uma ação intersetorial envolvendo diversos órgãos do Governo do Amazonas foi realizada nesta quinta-feira (16), em Manacapuru. Além da Susam, participaram a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Polícia Militar, Detran e Defesa Civil.

“Por determinação do governador do Estado, nós estamos com a operação ‘Fique em Casa’, para suplementar as ações que já estavam sendo feitas pela Prefeitura. Nós estamos com 70 homens da Polícia Militar suplementando a operação. É uma determinação do decreto do governador, que orienta a população para que os serviços não essenciais não funcionem; e que oriente a população que esse inimigo é mortal, não é visto a olho nu, e que nós estamos preservando vidas aqui no Estado”, reforçou o subcomandante geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Sílvio Mouzinho.

Durante a operação, a equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abordou aproximadamente 300 veículos, orientado que os condutores não trafegassem sem necessidade e reafirmando a importância do distanciamento social. Foram removidos de circulação 25 motocicletas e um carro, que estavam com irregularidades na documentação do veículo ou do condutor.

Técnicos da FVS fizeram monitoramento e direcionaram as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Foram acompanhadas as ações de orientação sobre funerais e enterros de pessoas mortas por Covid-19, fluxos de atendimento aos casos suspeitos, orientação sobre uso de EPI e Segurança do Paciente, monitoramento do Plano de Contingência, além do acompanhamento das ações sendo executadas pelo município, envolvendo todos os setores.

