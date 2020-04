Costureiras da Reino Unido confeccionam 500 macacões para coveiros

A iniciativa veio das costureiras, depois de saberem que os funcionários estavam quase sem Equipamentos de Proteção Individual | Foto: Divulgação

Manaus- A solidariedade uniu cerca de 30 costureiras para contribuir com a saúde dos coveiros de Manaus. Empenhado no combate e prevenção do coronavírus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade iniciou um mutirão para confeccionarem 500 macacões. A iniciativa veio das costureiras, depois de saberem que os funcionários estavam quase sem Equipamentos de Proteção Individual (EPI), trabalhando nos cemitérios. Elas, então, decidiram ajudar.

Em casa, as voluntários fabricam os macacões de malha e Tecido Não Tecido (TNT), gramatura 80 que são descartáveis. Quase todo o material usado para a costura foi adquirido por meio de doações. A equipe é dividida em operacional e organizacional. As costureiras, por exemplo, aguardam em casa a entrega dos materiais. Uma equipe cuida das compras e doações que são realizadas por telefone, e por fim, realizam a entrega do material nos cemitérios.

Mônica Marques é a responsável pelo projeto, atuando de casa e por telefone, faz parte da equipe organizacional. “Resolvo tudo por telefone, inclusive compras se for necessário. Os voluntários, a maioria são da comunidade (costureiras da Reino Unido) e os outros apreciam o carnaval com a nossa escola. Na segunda-feira (21), estaremos recolhendo os macacões na casa de cada um, com toda proteção necessária para não expor ninguém a essa grave doença”, informou Mônica.

Além do amor em comum pela Reino Unido, os voluntários também querem somar para à sociedade manauara. Sem cobrar nada, o grupo segue confeccionando diariamente os uniformes de trabalho,. O passista Wagner Moura é costureiro desde os 13 anos e aprendeu a modalidade na Reino Unido, escola que escolheu de coração. Hoje, formado como modista, usa seu dom em prol da escola e para fazer o bem.

“Nenhum país estava preparado para essa pandemia, essa é a realidade. Quando soubemos que os coveiros estavam sem os EPI, tivemos a ideia de confeccionar. Somos todos costureiros e essa foi a maneira que encontramos de ajudar no combate a Covid-19. A escola, desde quando foi fundada em 1981 tem como objetivo ajudar o próximo. Tanto para nossa comunidade, como para todos os moradores do Morro”, disse Wagner.

Doações

Quem tiver interesse em realizar doações de materiais para confecção dos macacões como, TNT, elástico e linha para ajudar no trabalho voluntário, pode entrar em contato pelos números (92) 99237-6425 (Wagner Moura) e (92) 99157-3162 (Mônica Marques).

Carnaval

O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade possui 13 troféus e foi a campeã do Carnaval de 2019. Neste ano, a escola apostou no enredo "Turismo: o Amazonas de Braços Abertos para o Mundo. Uma Viagem Fantástica", em que enalteceu os vários tipos de turismo da região, ressaltou a importância da atividade como fonte de renda e como fator representativo para a preservação da Amazônia.