Pesquisadores do Amazonas sofrem ameaças após estudo com Cloroquina

Manaus - Pesquisadores do Amazonas que estão na linha de frente da pesquisa com Cloroquina em pacientes com Covid-19 sofreram ameaças nas últimas semanas. Uma publicação do ativista Michael Coudrey pôs em dúvida a veracidade das pesquisas realizadas no Amazonas e consequentemente houve uma avalanche de ataques e ameaças contra a equipe de pesquisa que, agora, está com escolta policial.

No início do mês de abril a grande novidade era a pesquisa em tempo recorde com o medicamento. O que se faria em um ano de estudo no mundo foi feito em duas semanas pela equipe de pesquisadores que atuam diariamente no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. Entretanto, agora, a equipe está sendo atacada por Fake News e recebendo ameaças constantes.

Além da ideologia

O ativista investidor e CEO da Yuko Social, Michael Coudrey, responsável por controle de mídia para políticos e organizações publicou nas redes sociais que "o estudo brasileiro era irresponsável e que tínhamos usado os pacientes como cobaias humanas".

O Dr. Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, líder da pesquisa, em nome da equipe CloroCovid-19 emitiu uma nota afirmando que a publicação se trata de algo absolutamente incorreto. “Todos os requisitos éticos e legais foram rigorosamente seguidos. A interpretação equivocada do ativista e seus seguidores foi de que todas as mortes ocorridas no estudo se deveram ao uso das altas doses, sendo que nem todos os pacientes usaram a alta dose e todos eles tinham COVID-19 muito grave, vindo a falecer por conta da doença, o que ocorreu dentro da média mundial. Todos os registros estão disponíveis no centro, de acordo com as boas práticas clínicas, seguidas por toda a equipe de profissionais envolvidos no estudo”, enfatizou o pesquisador.

Marcus ressaltou, ainda, que o tratamento de pacientes nada tem a ver com posicionamentos ideológicos, mas que foram seguidos conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O debate não apenas está tendo forte viés ideológico, mas também prejudicando a reputação de pesquisadores com forte tradição de pesquisa no Brasil e no mundo, o que pode ser um efeito deletério grave em momentos como o que estamos vivendo. Os pesquisadores não possuem quaisquer vinculações ideológicas ou partidárias e o compromisso é apenas com a boa ciência. Não emitimos opinião que não seja baseada em dados científicos. Os dados preliminares publicados no MedRxiv, com pacientes de Manaus, já foram atualizados, persistindo as mesmas conclusões, e estão nesse momento em avaliação por revisores de revista científica internacional muito conceituada no meio científico médico. As instituições envolvidas”, explicou.

O especialista afirmou que a Polícia Militar do Estado do Amazonas está vigilante e garantindo a segurança imediata de todos. A Polícia Civil respondeu que não houve nenhum registro de ocorrência de ameaças no Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP.

Sobre a pesquisa

A equipe de pesquisa conta com 70 especialistas orientados pelo médico infectologista, que atuam na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Dr. Marcus Vinícius Lacerda.

A princípio os testes estavam sendo realizados em 81 pacientes divididos em duas equipes, uma de 41 e outra de 40. Uma parcela de pacientes recebia doses maiores do remédio e outra em menor quantidade. Há mais de 20 anos, a equipe desenvolve estudos de pesquisa em malária, HIV/Aids, tuberculose, acidentes por serpentes, e outras doenças emergentes, com reconhecimento internacional e participação em conselhos internacionais, incluindo OMS. A pesquisa com o medicamento em quantidades menores continua em pacientes do Amazonas.

Apoio

O Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) manifestou ao apoio aos pesquisadores responsáveis pelo estudo CloroCovid-19. A instituição considera inaceitáveis os ataques que alguns de seus pesquisadores vêm sofrendo nas redes sociais, após a divulgação de resultados preliminares com o uso da cloroquina em pacientes graves.

Veja a nota:

Estudos como esse são parte do esforço da ciência na busca por medicamentos e terapêuticas que possam contribuir para superar as incertezas da pandemia de Covid-19. A pesquisa CloroCovid-19 permanece em andamento e foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

A Fiocruz tem trabalhado incansavelmente em diversas frentes de atuação e vem a público clamar pela tranquilidade e segurança de seus pesquisadores, requisitos essenciais para o desenvolvimento de seus estudos. É fundamental alertar que a busca por soluções não pode prescindir do rigor científico e do tempo exigido para obtenção de resultados seguros e que as pesquisas devem se manter, portanto, fora do campo narrativo que constrói esperanças em cima de respostas rápidas e ainda inconclusivas.

A Fundação apoia incondicionalmente seu corpo de pesquisadores, que estão absolutamente comprometidos com a ciência e com a busca de soluções para o enfrentamento dessa pandemia, e reafirma seu compromisso com a missão de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira.

Em nome da ciência

Dr. Marcus terminou o documento em nome da equipe de pesquisa pedindo para que sonhos na ciência não sejam destruídos e que sobre as ameaças, medidas serão tomadas.

"As instituições envolvidas tomarão as devidas providências legais para que todos os fatos sejam esclarecidos, e os responsáveis pela divulgação maciça de inverdades sejam punidos. Os artigos de outros grupos que ainda serão publicados, certamente legitimarão os nossos resultados. Apenas tivemos o privilégio de sermos os primeiros a mostrar o que ninguém queria ver. Não destruam nossos sonhos, nem o sonho das crianças que querem um dia pesquisar e produzir boa ciência" finalizou.

