Governo oferece a PMs consulta virtual em APP sobre o novo coronavírus

Manaus - Policiais militares do Amazonas poderão fazer consultas virtuais e tirar dúvidas sobre o novo coronavírus por meio de um novo módulo do aplicativo SASi, do Governo do Estado. O conteúdo, disponibilizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Diretoria de Saúde, poderá ser acessado por meio de um cadastro que cada policial deve preencher no momento do acesso. Cada policial militar terá um código que vai identificar sua unidade de atuação.

O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS, sendo possível acessá-lo pelo “App Comando” da Polícia Militar, e vai proporcionar maior comodidade para os policiais militares que estão na linha de frente dos serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus.

“Esta é uma ferramenta importante para proteger aqueles que diuturnamente estão nas ruas, combatendo o crime, mantendo a ordem e evitando aglomerações, neste caso atendendo ao decreto governamental de manter as pessoas em casa, de modo que também sejam atendidos pela corporação por meio deste aplicativo”, ressaltou o comandante geral da PMAM, coronel Ayrton Norte.

Um vídeo explicativo está sendo veiculado nas mídias sociais oficiais da PMAM com o passo a passo de acesso ao aplicativo.

