Mais câmaras frigoríficas serão instaladas em hospitais do Amazonas

Manaus- Nesta sexta-feira (17) foi divulgado que subiu para 1.809 o número de casos confirmados da Covid-19 no Amazonas. A informação veio por meio de coletiva on-line apresentada pela secretária estadual de saúde, Simone Papaiz, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Com o total de 90 casos novos no Estado, desde o último balanço, e 145 mortes no total, o Laboratório Central ainda está analisando 240 amostras. Em Manaus, são 1.531 infectados e todos os bairros já foram atingidos pelo coronavírus. Os bairros Alvorada, Cidade Nova e Parque 10 de Novembro concentram o maior número de infectados.

No interior do Estado, são 22 municípios que já registraram casos da doença. E Manacapuru é a cidade que registra o maior número de infectados, total de 159, e com o maior número de mortes: total de 6 até o momento.

Câmara Frigorífica

Com o aumento desenfreado de mortes no Estado, câmaras frigoríficas serão instaladas em hospitais de Manaus. O primeiro hospital a receber as instalações das câmaras foi o Delphina Aziz, e o segundo a receber é o João Lúcio. De acordo com a secretária Simone Papaiz, essa é uma medida emergencial necessária.

“Infelizmente, vamos precisar instalar novos frigoríficos em Manaus. Com a velocidade crescente no número de mortos, não estamos dando conta. Isso não acontece apenas no Amazonas, e sim mundo. Itália e Espanha, que são países ricos, foram atingidos pelo coronavírus e também não tiveram estrutura. Com o número de óbitos avançando, não há preparo nem para os serviços de funerárias locais. As câmaras vão guardar os corpos para que as famílias possam se despedir de seus entes”, disse Simone.

Confira dicas de prevenção ao novocoronavírus: