Em Manaus, funerárias irregulares expõem famílias à Covid-19

Manaus - A quantidade de funerárias sem autorização de transporte, aumentou quase 50% segundo o sindicato do setor. Esse manuseio incorreto coloca em risco a saúde de diversas pessoas.

No Amazonas, mais de 120 pessoas morreram infectadas pela Covid-19. O número de mortes suspeitas não foi divulgado. Segundo o Sindicato das Empresas Funerárias, a quantidade de sepultamentos aumentou, a média era de aproximadamente 30 sepultamentos por dia, mas já chegou a 100.



Com esse aumento, o sindicato denunciou o surgimento de novas funerárias irregulares nas portas dos hospitais, que oferecem serviços de transporte fúnebre aos familiares sem qualquer tipo de segurança colocando em risco a saúde das pessoas.

No cemitério do Tarumã, tendas foram montadas para fazer a triagem dos carros fúnebres e aqueles que não tiverem autorização para fazer o transporte serão penalizados. A fiscalização é feita em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e começa nesta sexta-feira (17).

