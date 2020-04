Cresce número de mortos por coronavírus no Amazonas: já são 145

Manaus- Com a pandemia, o número de infectados cresce diariamente e, sucessivamente, também a quantidade de mortos. No Amazonas foram notificadas 198 mortes que poderiam ter sido causadas pela Covid-19. Destas, 145 foram confirmadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen). A informação foi divulgada durante a coletiva on-line do Governo do Estado nesta sexta-feira (17).

No relatório, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informou o aumento de 5x na curva dos casos. Em 30 dias, cerca de 1.049 pacientes foram contaminados, tendo em vista que Manaus já chegou na fase de transmissão local. Das 198 mortes notificadas por coronavírus, 19 foram descartadas, e 34 estão sendo investigadas. Apenas na capital amazonense foram contabilizadas 127 mortes por Covid-19.

Dos 22 municípios atingidos pelo coronavírus, nove registraram mortes, somando 18 óbitos. A maior preocupação das autoridades da saúde relacionada ao interior do Estado é com a "Cidade da Ciranda". Manacapuru, mesmo seguindo com as medidas de prevenção necessária, já registrou seis mortes pela Covid-19.

Medida Emergencial

Na noite de quinta-feira (17), o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado recebeu câmaras frigoríficas. De acordo com a secretaria estadual de saúde, Simone Papaiz, mais hospitais de Manaus devem receber os contêineres frigoríficos. A medida de prevenção veio após o número de mortos na capital continuar crescendo. O objetivo é guardar os corpos para que as famílias consigam dar adeus aos entes queridos dentro das normas de segurança estipuladas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Essa não é uma notícia que gestores da saúde gostam de trazer, mas chegamos a esse ponto. Era previsto o aumento no número de óbitos, mas ele tem crescido em uma grande velocidade. Instalamos hoje câmaras no João Lúcio. Não temos estrutura física para isso, inclusive os serviços de funerária não estavam preparados. Infelizmente, nós chegamos nessa etapa da guerra/crise. Vamos acomodar esses corpos de maneira digna para que os familiares possam, dentro do possível, se despedir”, disse Simone.

Confira as dicas para se prevenir: