Liberado no AM R$ 9,7 milhões em financiamento emergencial pela Afeam

Os recursos serão disponibilizados de acordo com o envio dos contratos assinados pelos clientes | Foto: Divulgação

Manaus - Com orçamento de R$ 40 milhões para a execução do Crédito Emergencial na capital e no interior do Estado, o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam) iniciará, a partir da próxima semana, a liberação dos recursos. seguindo as diretrizes do Programa, em atender as categorias produtivas mais afetadas com a pandemia do Coronavírus - Covid-19. Na próxima semana, serão liberados R$ 9,7 milhões, que beneficiarão pessoas físicas, jurídicas, profissionais autônomo e liberal da capital e do interior.

Segundo o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, os recursos serão disponibilizados de acordo com o envio dos contratos assinados pelos clientes. “Nosso processo de contratação está sendo feito 100% de forma digital, portanto o cliente deve ficar atento à comunicação enviada pelas nossas equipes de crédito via e-mail cadastrado. Os recursos serão liberados tão logo os contratos enviados retornarem para a nossa base devidamente assinados”, disse.

Marcos Vinicius destaca ainda que o cadastramento para acesso ao recurso continua somente no site da Afeam . Os interessados devem ficar atentos às informações básicas de cadastro, bem como o respectivo envio de documentação conforme checklist disponível no site, sendo considerada uma etapa importante, para não haver atraso na liberação do financiamento.

*Com informações da assessoria