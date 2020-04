Por trás da máscara: relatos de quem trabalha em meio à Covid-19

| Foto:

Manaus- Inúmeros profissionais da área da saúde e militares seguem no combate ao coronavírus em várias partes do Mundo, e no Amazonas não é diferente. Esses guerreiros que saem todos os dias de casa sem saber o que os esperam, seguem na linha de frente nesta luta. No Estado, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) desta sexta-feira (17), 122 pacientes são servidores da Saúde.

Na soma do índice geral, os profissionais representam 7% no quantitativo dos contaminados. Ainda de acordo com a FVS, nem todos os profissionais contraíram o coronavírus em serviço. Mesmo diante do medo e insegurança, essas pessoas saem de suas casas para trabalhar.

Esse grupo de funcionários e servidores, não tem a opção de ficar em casa. Por isso, acabam realizando o isolamento vertical, que é feito justamente por aqueles que não podem deixar de trabalhar. Essa medida abrange a enfermeira Ana (Nome fictício), 31 anos, funcionária da rede pública de saúde há há 12 anos. A mulher que preferiu não se identificar, falou sobre a experiência pela qual está passando nessa pandemia.

“Tudo mudou. Tanto na vida profissional quanto no convívio familiar. No hospital toda a estrutura física foi adaptada e ainda está sendo para receber os pacientes de Covid. Em casa quando chegamos, temos que fazer todo um ritual para evitar a contaminação. Toda precaução é pouca, pois, estamos enfrentando algo ainda desconhecido. Algumas colegas foram infectadas, porém, não apresentaram sintomas graves da doença. Eu graças a Deus não senti nada”, disse a enfermeira.

Amor à farda

O sargento da polícia militar que servi há 22 anos, também, conversou com o EM TEMPO. Casado, pai de três, ele tem amor pela farda e afirma não imaginar exercer outra atividade profissional. Durante a entrevista o militar contou que antes tinha um “inimigo” e agora são dois.

“Eu amo o que eu faço, mas está muito difícil. Antes eu saía de casa sem saber se iria voltar. Agora saio, não sei se volto e se eu voltar não sei se será com saúde. Eu tiro a roupa e o coturno fora de casa, levo sacolas dentro do carro. Uso máscaras, álcool em gel e luvas. Estou ali pronto para combater a criminalidade. Nunca tive medo nem de bandido, mas agora um medo real: o coronavírus”, disse o sargento da PM.

Dor e medo

O maqueiro do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, 44 anos, que pediu para não ser identificado, disse que a rotina profissional, mudou muito. Ele fala que se sente "paranóico" com a questão de ter que lavar as mãos e se higienizar. O novo hábito foi levado para o lar.

"Eu me lavo toda hora, mesmo usando luvas e outras proteções no hospital. Isso não tá brincadeira. Só quem está vendo de perto gente amontoada passando mal e morrendo, sabe o quanto isso dói e dá medo. É diferente, até os médicos estão com medo. Parece que vivo em cena de filme todos os dias", relata o profissional que atua na Saúde há quatro anos.

Quando volta para casa no bairro Educandos, o ritual de tirar tudo do lado de fora já é rotina. "No 28 eu tiro a farda e ponho em um saco grosso. Entro pela porta de trás e lá tem um tanque, já deixo o saco e também tiro minhas roupas, vou direto tomar banho", detalha.

Ele explica que na casa onde mora com a mulher e o filho de 16 anos, as janelas ficam todas abertas e a família que tem uma coleção de máscaras de tecido, vê na água e no sabão, aliados contra o coronavírus. "A minha casa nunca foi tão limpa e a gente nunca foi tão higiênico", conta o maqueiro aos risos mas também com sentimento de preocupação.

Quando sai de casa para ir trabalhar, procura ficar longe das pessoas na parada de ônibus, dentro do coletivo e precisa ir em qualquer lugar. Ao chegar no hospital, respira fundo e começa às atividades. "Quando tenho folga, não consigo descansar. Fui tomar uma cerveja para relaxar e me senti mal, estressado. Parecia que eu tinha um peso no peito. mas estou bem de saúde. Acho que é a minha cabeça preocupada com a minha família no meio disso tudo", finalizou.



Sobre EPI

A secretária Estadual de Saúde, Simone Papaiz, informou que até a próxima sexta-feira (24) devem chegar novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para servidores da saúde e militares. No entanto explicou que o material está em falta em todo o país, devido a grande demanda dos produtos.

“Tem sido muito difícil comprar EPIs nesse período. Com a grande demanda do mercado, e pouca oferta dos serviços, aqui no Amazonas seguimos com poucos equipamentos. A grande procura desequilibrou o mercado no Brasil e no mundo. Encontramos dificuldades de comprar e problemas com as entregas desses materiais. Temos buscado 24 horas às aquisições desses itens. Na próxima sexta, estamos aguardando uma nova remessa de EPIs” declarou Simone.





*Colaboração: Renata Félix





