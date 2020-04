Hospital Nilton Lins abre as portas para pacientes com Covid-19

Manaus - O Governo do Amazonas abriu, neste sábado (18), o Hospital de Retaguarda Nilton Lins. A unidade reforçará a rede de assistência a pacientes com Covid-19, juntamente com o HPS Delphina Aziz. A nova unidade tem capacidade com 32 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cem leitos clínicos, para atender pacientes de Covid-19.

A cerimônia de abertura das atividades na unidade de saúde contou com a participação do Arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner , o pastor da Assembleia de Deus, pastor Jonatas Câmara, o deputado federal, capitão Alberto Neto, e os deputados estaduais Alessandra Campelo, Joana Darc e Saulo Viana.

Com uma área construída de 30 mil metros quadrados, o local terá no seu quadro de profissionais bombeiros da área de saúde, aprovados no concurso público de 2009 e convocados em abril deste ano pelo governador Wilson Lima para reforçar o corpo técnico de médicos, enfermeiros e outros profissionais da rede estadual de saúde.

Além do Hospital de Retaguarda, o Governo do Amazonas também está ampliando o número de leitos no Hospital Delphina Aziz, que terá capacidade para 350 leitos e também vão atender exclusivamente pacientes com Covid-19.

Veja a live do governo do Amazonas: