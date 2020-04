Dupla invade banco no AM e tenta arrombar cofre, mas alarme dispara

Dupla presa pela autoria do crime | Foto: Divulgação

Borba - Gustavo Santana Machado, de 20 anos, e Harrison Alves Reis, de 32 anos, foram presos na manhã deste sábado (18), após uma tentativa frustrada de furto ocorrida por volta das 8h, em uma agência bancária do município de Borba (distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus). Os suspeitos tentaram arrombar o cofre, mas o alarme disparou e a Polícia Militar chegou a tempo.

Conforme a equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após a ativação do alarme, a equipe se deslocou até a agência bancária acompanhados do gerente do estabelecimento. Ao chegarem no local, os suspeitos ao perceberem e fugiram deixando todo o material que utilizavam para arrombar o cofre. Eles entraram no local pelo teto.

Na pressa para escapar da polícia, um dos suspeitos acabou deixando um aparelho celular que continha conversas sobre o planejamento do crime. Por meio do equipamento, a polícia chegou até a casa de um deles e conseguiu deter a dupla que confessou a participação no crime.

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Ao longo da ação, a polícia apreendeu um aparelho celular modelo Samsung J5, dois anéis dourados, um relógio de pulso dourado, dois cordões dourados e R$ 187,00 em espécie.

Procedimentos

Gustavo e Harrison receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao prédio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles permanecem à disposição da Justiça.