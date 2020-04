Vídeos: Falta de atendimento castiga pacientes em hospitais de Manaus

Manaus – Circulam nas redes sociais, desde a noite desta sexta-feira (17), vídeos de pacientes e familiares que encontraram dificuldades ao buscarem atendimento nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA), dos bairros Alvorada e São Raimundo. Os registros mostram o colapso na área da saúde por conta do novo coronavírus

A pandemia de Covid-19 tem afastado médicos, enfermeiros e outros profissionais da linha de frente das unidades hospitalares, além da limitação dos leitos - um dos fatores agravantes para quem busca ajuda. Um médico plantonista do SPA do Alvorada chegou a dizer, em entrevista a alguns veículos de comunicação, que dez pacientes da unidade morreram entre a noite de sexta e a manhã deste sábado (18). Ele desabafou sobre a falta de profissionais no local, pediu ajuda das autoridades e paciência da população, que enfrenta a pior crise da saúde pública no Amazonas.

Veja o relato dele à TV Em Tempo:

Situação nos hospitais

O primeiro vídeo gravado no SPA Alvorada, na zona Centro-Oeste, mostra um rapaz que tem dificuldades para respirar. Ele aguarda por atendimento em uma cadeira de rodas do lado de fora da unidade hospitalar. Uma enfermeira, não identificada, informa que não médico para atender o paciente, e a família se revolta.

Dois jovens tentam invadir o local e chegam a bater na porta que divide a recepção dos demais setores de atendimento. A nossa equipe não conseguiu localizar o paciente ou os seus acompanhantes para confirmar se o jovem conseguiu ou não o atendimento.

No segundo vídeo, os familiares de um paciente no mesmo SPA afirmam que um médico, não identificado, preferiu conceder entrevista do que atender alguns pacientes que formavam fila em frente à unidade. Pedras chegaram a ser jogadas em direção ao prédio. Houve confusão e a polícia chegou a ser acionada para conter os ânimos.

Já o terceiro vídeo, filmado dentro do SPA do São Raimundo, um homem aparentemente idoso está deitado em uma maca. Ao lado dele é possível ver pessoas doentes nos leitos, sem acompanhamento médico, em uma área da enfermaria.

As imagens do paciente, que apresenta dificuldades respiratórias, foram feitas pelo filho dele. O atual estado de saúde das vítimas é desconhecido.

Na noite da última quinta-feira (16), um homem surtou dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por não receber atendimento médico. Ele acabou morto por policiais da Rocam ao fazer um funcionário refém com uma faca.

Segundo testemunhas, o homem chegou à unidade com sintomas de Covid-19 e se irritou ao perceber que não seria atendido.

Resposta da Susam

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), que esclareceu sobre a falta de médicos e a solução dos problemas de atendimento.

Em nota, A Susam esclarece que o avanço da pandemia de coronavírus no estado e o aumento rápido do número de casos, sobrecarregou os serviços de saúde. Além da limitação de leitos, a capacidade de atendimento dos serviços de urgência e emergência está sendo afetada pelo afastamento de profissionais de saúde.

Segundo a secretaria, são 983 afastamentos por atestado médico, sendo que a grande maioria se afastou após o registro dos primeiros casos de Covid-19 no estado e nem todos por suspeita ou confirmação da doença.

Conforme levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), 376 profissionais testaram positivo para coronavírus, dos quais 56 médicos, 69 enfermeiros e 154 técnicos de enfermagem. Também há registro de médicos terceirizados que estão faltando aos plantões, sem reposição pelas empresas contratadas para prestar o serviço.

A nota ainda informa que, a partir desta semana, passou a realizar o agendamento online e criou um sistema de atendimento específico para a aplicação de testes rápidos nos profissionais de saúde e um melhor acompanhamento dos casos de afastamento.

Para suprir a falta de profissionais, a Susam informou que o governo está convocando 517 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros e abriu processo seletivo para contratar 704 técnicos de enfermagem.

Além de pedir reforços do Governo Federal, que enviou 16 voluntários do programa Brasil Conta Comigo e ficou de mandar mais reforços, tendo em vista que o desafio também é a falta de profissionais especialistas no Amazonas, na quantidade exigida em razão da sobrecarga de demanda.