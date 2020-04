Escritor Tenório Telles recebe alta após ser internado com a Covid-19

Manaus- Após seis dias internado para tratar da Covid-19 , o imortal da Academia Amazonense de Letras (AAL), o escritor Tenório Telles, 56, recebeu alta médica nesta sexta-feira (17). Ele deu entrada no hospital Samel com falta de ar aguda e outros sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

Tenório chegou a ter seu quadro considerado grave pela equipe médica, foi submetido ao sistema de ventilação não invasiva e apresentou melhoras gradativas durante a semana. O método, utilizado por profissionais da Samel, está sendo referência para outras cidades do Brasil. Amigo de Tenório Telles, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, comentou sua alta médica e disse se sentir regozijado com a melhora do escritor.

“Foi uma notícia muito boa, Tenório é meu amigo e meu confrade na Academia Amazonense de Letras. Ele foi mais uma vítima desse vírus, mas felizmente foi atendido pelos ótimos profissionais da Samel, que têm uma excelente e competente equipe médica. Sinto-me regozijado com essa notícia, pois sei que ele vai poder continuar levando a sua escrita de peso com o mesmo valor, sempre enaltecendo o povo do Amazonas”, comentou Arthur Neto.

Batizada de “cápsula Vanessa”, o mesmo sistema de ventilação não invasiva, que evita uma entubação endotraqueal, que foi usada com o escritor Tenório Telles, está sendo utilizada no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte, gerido pelo Grupo Samel, junto com a Prefeitura de Manaus. O hospital está recebendo pacientes de outras unidades públicas, ajudando a desafogar o sistema de saúde do Estado.

*Com informações da assessoria