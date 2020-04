Hospital de campanha da Prefeitura recebem monitores do Governo

O governador do Amazonas, Wilson Lima, encaminhou, na noite desta sexta-feira (17), 20 monitores novos para uso nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, gerido pela Prefeitura de Manaus e pelo Grupo Samel, no bairro Lago Azul, zona norte.

O próprio governador esteve na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) para despachar os equipamentos. “Eu tenho conversado todos os dias com o prefeito de Manaus para que a gente possa encontrar caminhos para combater o Covid-19”, ressaltou Wilson Lima.

Atendendo a um pedido do governador, os deputados estaduais Joana Darc e Saullo Vianna estiveram pessoalmente no local para fazer a entrega dos equipamentos.

“Esse é um momento de união, eu e todos os deputados estamos à disposição. O governador pediu que eu fizesse a entrega pessoalmente para que pudéssemos fazer essa demonstração, porque o momento é difícil e precisamos dar as mãos”, declarou a líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado, Joana Darc.

“Eu quero agradecer ao Governo do Amazonas. Esses monitores serão muito importantes para salvar vidas”, ressaltou o deputado Ricardo Nicolau, administrador do hospital de campanha municipal, que recebeu a doação do governador.

