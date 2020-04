Manifestantes se reúnem na avenida das Torres e seguem em comboio

A manifestação aconteceu na manhã deste domingo (19) | Foto: Divulgação

Manaus – Uma manifestação de cunho político foi registrada na manhã deste domingo (19), por volta das 7h, nas proximidades de um posto de combustíveis, na avenida Governador José Lindoso, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ocupantes de carros em comboio se reuniram naquela via, mesmo com a recomendação das autoridades de isolamento social por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). De lá, o comboio saiu do local e seguiu até a sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na avenida Mário Ypiranga. Apesar de ser domingo e não ter expediente, os manifestantes promoveram um buzinaço no local.

Manifestantes na frente da Aleam | Autor: Divulgação





Investigação

Na última sexta-feira (17), a Polícia Civil do Amazonas recebeu a denúncia que a manifestação estava sendo articulada e que dentre o planejamento estava o ateamento de fogo em veículos de passeio e em ônibus do transporte coletivo urbano. O objetivo seria causar caos na cidade.

Uma investigação foi aberta e na manhã deste domingo (19), policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local preparados para intervir em qualquer situação de ameaça ao patrimônio. Conforme a equipe, a manifestação foi pacífica e os condutores respeitaram a ordem de estacionar do lado direito da vida.

Manifestantes saíram dos carros para registrarem fotos | Foto: Divulgação

Entretanto, alguns dos manifestantes saíram dos veículos para registrarem fotos, fato que gera um risco de transmissão do Covid-19.

Os manifestantes já deixaram a via e a expectativa é de que eles sigam até a avenida Brasil, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, onde já há uma barreira e reforço policial.