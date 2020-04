Após nome de morto constar em lista, Governo do AM esclarece auxílio

A Seas informou que o beneficiário que está na lista e cujo perfil de renda não se enquadre mais na situação de extrema pobreza, não poderá fazer uso do benefício | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) informou, neste domingo (19), que a lista com nomes dos beneficiários do Programa Apoio Cidadão foi gerada a partir dos dados do Cadastro Único (CadÚnico), plataforma que reúne os perfis de cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. O esclarecimento veio após uma mulher utilizar as redes para reclamar que o nome do pai dela, morto em 2018, constava na lista de pagamento.

O CadÚnico é a porta de entrada para que Governo Federal, Estados e municípios concedam qualquer benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, cabe aos municípios atualizar esta base de dados. alimentando o sistema com informações apuradas e checadas para evitar inconsistências.

Dessa forma, a Seas informou que o beneficiário que está na lista e cujo perfil de renda não se enquadre mais na situação de extrema pobreza, não poderá fazer uso do benefício, sob pena de ter que ressarcir o recurso aos cofres públicos.

Os municípios têm, ainda, autonomia para analisar e filtrar quais pessoas são realmente elegíveis ao benefício, conforme perfil de situação de extrema pobreza. A Seas também informa que está discutindo com secretarias municipais a melhor forma de atender as famílias que precisarão de atualização no cadastro. A Secretaria conta com uma ouvidoria, que foi ampliada para receber denúncias relativas a essa questão.