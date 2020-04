'Olha o peixe': Populares sem máscaras se aglomeram na Manaus Moderna

Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais, na manhã deste domingo, (19), mostra mais uma vez o desrespeito por uma parte da população,sobre as medidas de prevenção contra o Covid-19. No flagrante, pescadores e compradores do Porto da Manaus Moderna, no Centro da cidade, circulam sem máscaras no local.

Mesmo após a recomendação da Prefeitura de Manaus sobre o uso de máscaras protetoras para aquelas pessoas que, por algum motivo, precisam ir às ruas, os pescadores e clientes também não respeitam o distanciamento mínimo de dois metros. No vídeo é possível ver as pessoas se aglomerando entre as embarcações que vendem peixes na orla. Além da venda irregular do pescado, é nítido o risco de proliferação de vírus.

Ao deixar o isolamento para realizar tarefas essenciais, como ir ao mercado é preciso seguir alguns cuidados para evitar um possível contágio pelo vírus | Autor: Reprodução

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), a capital amazonense é o epicentro da epidemia na região Norte, com 1897 casos de Covid-19 confirmados, 156 internados, 161 óbitos e 432 recuperados. Com o sistema de saúde em colapso devido à sobrecarga de pacientes nos hospitais , a recomendação de ficar em casa e sair apenas quando for realmente necessário é mantida.