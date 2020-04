Prefeitura lamenta mortes de servidores da Semsa no combate à Covid-19

A Prefeitura de Manaus, por meio de nota, lamentou as mortes de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que vêm ocorrendo desde o surgimento de casos do novo coronavírus, causador da Covid-19, em Manaus. No total, até este domingo (19), estão cinco profissionais da saúde.

São profissionais que estão na linha de frente nas unidades da rede municipal de saúde, atuando no combate a essa doença que assola o mundo e que acabaram sendo contaminados. A prefeitura também manifesta pesar pelas mortes de familiares de servidores causadas pela Covid-19.

Até o momento, a Semsa registra a perda dos servidores Manoel Adelino da Silva (57 anos) Agente Comunitário de Endemias, da Fundação de Vigilância em Saúde que atuava no Distrito de Saúde Sul; da servidora Cláudia Raquel, que estava na direção do SPA Danilo Correa; da Agente Comunitária de Saúde Regina Lima da Cunha, da UBS S33; do servidor Cristian Bezerra Pereira, da UBS Dr. José Rayol dos Santos; e do Agente Comunitário de Endemias, também da FVS, Glauber Silva Cavalcante, lotado no Distrito de Saúde Leste.

*Com informações da assessoria