Servidor público preso por participar de milícia atua na Seminf

Manaus - Neste domingo (19), policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) prenderam cinco pessoas por envolvimento em um esquema criminoso de milícia em Manaus . Entre os suspeitos estão policiais militares, um ex-PM que foi expulso da corporação e um servidor da Prefeitura de Manaus - que facilitava a atuação da quadrilha.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou, por meio de nota, que o servidor envolvido na operação da Polícia Civil não estava em serviço no momento da prisão. Isso porquê a polícia prendeu a quadrilha no momento em que os suspeitos exigiam que um morador deixasse um terreno localizado no Conjunto Ribeiro Júnior, na Avenida das Flores, zona Norte de Manaus.

A denúncia foi feita à polícia um dia antes das prisões. A vítima registrou o Boletim de Ocorrência e informou que os milicianos ficaram de retornar no domingo para retirar a família à força do local. Os policiais se preparam para pegar os criminosos em flagrante.

O órgão disse também que não era de conhecimento da secretaria as ações ilícitas que ele fora do horário de trabalho. O servidor é encarregado pela manutenção de veículos do setor de Transportes da Seminf, em sistema RDA.

"Conforme resultado da investigação, as devidas medidas administrativas serão tomadas", diz parte do documento enviado à imprensa. O funcionário municipal pode ser exonerado do cargo caso a sua atuação no esquema criminoso seja confirmado.

Outros suspeitos

Os nomes dos envolvidos e detalhes da investigação devem ser repassados pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. A ocorrência foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).